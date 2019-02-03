委國空軍將領倒戈 籲軍隊起義

2019-02-03

數以萬計群眾上街頭 嗆馬杜羅下台

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕委內瑞拉空軍戰略計畫主任亞尼茲（Francisco Yanez）將軍二日宣布不再效忠總統馬杜羅，並呼籲軍隊揭竿起義。亞尼茲是委國第一位公開反對馬杜羅的現役高階將領，他宣稱九十％的武裝部隊不支持馬杜羅，「民主的過渡進程已逼近」。數以萬計委內瑞拉群眾二日湧入首都卡拉卡斯街頭，施壓總統馬杜羅下台，並響應反對派領袖瓜伊多呼籲提早大選的訴求。

二日在社群媒體流傳一段委國空軍高階將領亞尼茲的影片，片中他稱呼瓜伊多為總統，並敦促委國人民踴躍參與遊行；他也呼籲武裝部隊不要保護馬杜羅，他說，「人民受夠了痛苦，不要再壓迫他們了！」他也說，馬杜羅有兩部專機可以出逃，「他應該走」，「現在是民主的時刻」。該影片的錄製時間與地點不明，而鑑於委國軍方高層對外仍堅定支持馬杜羅，他的「叛變」意義重大。

彭斯喊話 終結馬杜羅政權

美國已拒絕墨西哥、烏拉圭與梵蒂岡斡旋對話的提議，副總統彭斯表示：「這不是對話的時候，而是行動的時候；永遠終結馬杜羅獨裁政權的時候已到！」委國國會議長瓜伊多也拒絕墨西哥與烏拉圭總統的相關提議，他致函敦促兩位總統支持委內瑞拉的奮戰。他說，他不會與馬杜羅展開任何談判，除非他們「啟動過渡程序，最終並舉行自由選舉」。

他上月二十三日在數萬支持者面前宣布自己為代理總統，矢言終結馬杜羅的獨裁政權；一日他再度敦促支持者二日上街遊行，他說，該遊行是「呼應歐盟成員國發出的最後通牒」，「我們將發動委內瑞拉及美洲史上規模最大的遊行」。歐洲議會上月三十一日表態承認瓜伊多為代理總統，英國、法國、德國與西班牙宣布，若馬杜羅未能在二日子夜前舉行總統選舉，也將承認瓜伊多的合法性。

為反制逼退，馬杜羅也以慶祝已故總統查維茲的玻利瓦革命二十週年為由，號召支持者二日湧入首都街頭。一日他在一場軍事演習上矢言，將不惜任何代價捍衛政權，「我們置身歷史性戰役，我們面臨委國兩百年來最大的政治、外交與經濟侵略」。

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