小孩刷牙擠太多牙膏 恐傷齒

2019-02-02

〔編譯張沛元／美聯社紐約一日電〕美國政府疾病管制中心（ＣＤＣ）一月卅一日公布的一份政府調查顯示，許多小孩刷牙時牙膏擠太多，增加日後牙齒上有斑點或條紋的風險。

即便專家建議，牙膏量只需要約青豆大小，但這份針對超過五千名三歲到十五歲孩童的父母所做的研究發現，約四成三到六歲的小孩在把牙膏擠在牙刷上時，會擠全滿或半滿。衛生官員建議所有人都應該喝加氟水以及兩歲（含）以上所有人一天要用含氟牙膏刷牙兩次，但必須注意牙膏量─三歲以下孩童只需穀粒或米粒大小的牙膏量，三到六歲的孩童則只要青豆大小的牙膏量。

芝加哥一名小兒牙醫海斯說，氟的好處很多，但必須審慎使用；小孩自行刷牙有助於獨立，但兒童牙膏通常有甜味，讓小孩覺得好像在吃東西，海斯建議為人父母者應該幫挑選小孩牙刷與牙膏。

可能出現條紋或斑點

氟有助於降低蛀牙率，但在牙齒發育期使用太多可能導致牙齒出現條紋或斑點，即氟斑牙（Dental fluorosis），牙齒發育時暴露在高濃度氟化物的一種牙科疾病。

根據研究顯示，過去三十年來氟斑牙病例不斷增加，恐有多達五分之二的成年人受其影響。

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