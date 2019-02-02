築牆費與國會協商 川普嗆浪費時間

2019-02-02

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普一月卅一日接受紐約時報專訪，表示他差不多要放棄就美墨邊境牆經費與國會民主黨人協商，指稱與之談判根本「浪費時間」，以及打算宣布國家進入緊急狀態以便築牆。川普還對與中國達成貿易協議感到樂觀，也否認與美國情報界高層爆不和，更抱怨當總統讓他少賺了許多錢。

川普與紐時一向不對盤，紐時透露，川普原本邀請該報發行人薩茲柏格共進晚餐且過程不對外公開，但薩茲柏格推辭，並反過來要求川普接受他以及紐時兩名記者訪問且內容公諸於世。白宮接受，因此促成這場專訪。

紐時專訪改口 與情報高層並無嫌隙

紐時指出，川普在專訪中對通俄門調查顯得老神在在，強調自己並非特別檢察官的調查對象。至於日前才發推文痛罵情報界高層低估伊朗的威脅應回學校重修，川普改口表示，他與情報高層並無嫌隙，因為情報高層向他保證，他們日前在國會的證詞遭到曲解，而川普說他看過證詞後，也覺得情報高層跟他的看法一致。

在邊境牆議題上，川普宣稱，他會等到十五日、也就是提供預算讓聯邦機構得以開放的臨時協議到期後才採取行動，但又稱此一等待「浪費時間」；此外，川普也再度對民主黨籍國會眾議院議長裴洛西開砲，指控她的所作所為嚴重傷害美國。在被問到是否會宣布進入緊急狀態以便取得築牆經費時，川普說，他已「打好基礎，我已經為我將要做的事情做好準備」。

展望二○二○年總統大選，川普自認在黨內初選中無敵手，並認為目前浮出檯面的民主黨人「（政治立場）有夠左」；川普讚許宣布參選的民主黨加州參議員賀錦麗支持者多與熱情十足。回顧過去兩年來的總統生涯，川普表示他熱愛這份工作而且自認做得不錯，但也感嘆成為白宮主人後少賺很多錢，「幸好我不需要錢」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/