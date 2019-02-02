委內瑞拉擬賣黃金 美警告企業別涉入

2019-02-02

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕委內瑞拉官員透露，當局計畫二月之前出售二十九公噸的黃金給阿拉伯聯合大公國，以換取歐元現金。美國聯邦參議員魯比歐推文警告，運送黃金的航空公司以及從事該交易的金融企業都將遭美國財政部嚴厲制裁。

該名官員說，上月二十六日，當局已出售首批三公噸黃金儲備，以支撐委國貨幣玻利瓦。近日將再變賣十五公噸，預計二月之前共將出售二十九公噸黃金。他也說，去年委國已銷售價值九億美元的未精煉黃金給土耳其。根據委國中央銀行資料，至去年十一月底，委國存放在其央行以及英格蘭銀行的黃金儲備達一百三十二公噸。二十公噸的黃金相當於委國央行十％的外匯存底。

委內瑞拉的馬杜羅政府在石油產量嚴重下滑、經濟崩盤以及美國日漸升高經濟制裁後，已難以取得貸款，因此只得求售黃金。美國警告銀行與企業不得介入委內瑞拉的黃金交易。參議員魯比歐嚴厲譴責阿布達比的金融公司「努爾資本」（Noor Capital）策劃該交易。白宮國安顧問波頓也推文說：「我對銀行、經紀人、交易人、服務商以及其他企業的建言是：切莫交易黃金、石油或其他委內瑞拉的商品，這些商品皆是馬杜羅黑手黨集團從委內瑞拉人民那兒偷來的。」努爾資本阿布達比辦公室以及委國中央銀行對相關質疑均未回應。

彭博報導，上週英格蘭銀行拒絕馬杜羅官員提領存放在該銀行價值十二億美元的黃金。馬杜羅的社會黨二號人物卡貝友（Diosdado Cabello）痛批，「英國人偷走放在英格蘭銀行的黃金」。

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