北韓承諾拆毀核設施 換取美讓步

2019-02-02

不設定交出核武清單時間表

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國對北韓事務特別代表畢根一月三十一日在史丹福大學演說時表示，國務卿龐皮歐去年十月訪朝時，北韓領導人金正恩承諾拆除和毀壞該國的鈽與濃縮鈾設施。對此，畢根指稱，華府願討論外交關係與經濟援助等許多行動，好改善美朝關係，誘使平壤放棄核武。美國政府準備與平壤「同步且同時」達成北韓無核化目標。他向北韓保證，美國總統川普希望終止美朝自韓戰以來的戰爭狀態。美國「將不會入侵北韓」、「不尋求推翻（金氏）政權，但也不會撤離駐韓美軍」。

這是畢根去年八月擔任該職位以來首次公開演說。他提到，「在完成無核化進程前，我們必須要（平壤）做出全面的（核飛彈）申報，藉此完全了解北韓大規模毀滅性武器（ＷＭＤ）及飛彈計畫的完整清單。」他意有所指地說，在北韓無核化完成前，美國不會解除制裁，但「我們的意思不是說，在北韓達到所有要求前，我們什麼都不會做」。

紐約時報報導，華府原先把平壤交出其武器清單視為北韓無核化「不可或缺的第一步」。然而，畢根的演說顯示，美方態度似有所軟化，對於朝方應於無核化談判過程中那個時間點交出其武器計畫清單，可能比此前更為彈性。

畢根也概述了北韓必須落實的作為，例如開放專家進入並監控核飛彈場所的裝置，「最終確保移除或摧毀可裂變物質、武器、飛彈、發射器及其他ＷＭＤ的庫存。」

他坦承，美朝尚未就無核化的定義達成共識。

畢根在演說中並未詳述美方可能做出什麼讓步。惟他指出，北韓此前要求美國就其棄核採取「相應措施」，這將是下週畢根訪問南韓的會談主題。畢根預定三日抵首爾與南韓外交部官員李度勛會談，再與新任北韓對美國談判代表金赫澈等朝方人士會晤。有消息指美朝代表可能於四日左右在板門店進行工作會談。

二次川金會時、地下週宣布

美國總統川普一月卅一日則在白宮自詡在處理北韓問題上有「重大進展」，還透露，「下週初」將宣布第二次川金會的時間及地點，且平壤「非常想舉行」川金會。據報導，他很可能趁五日發表國情咨文時公布。據南韓及美國媒體報導，二次川金會最可能的地點是越南。

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