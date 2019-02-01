英國研究：電子煙助戒菸 效果更佳

2019-02-01

〔編譯陳正健／綜合報導〕電子煙能否有助於戒菸，一直是科學界的爭論焦點！《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）一月三十日刊登的最新研究表示，電子煙的戒菸效果是尼古丁替代療法的近兩倍，包括貼片、噴霧、潤喉糖及口香糖等。十八％的電子煙使用者可在一年後戒菸，但替代療法只有九．九％。

優於尼古丁替代療法

英國倫敦瑪麗王后大學（QMUL）研究人員，針對八八六名英國民眾進行臨床試驗。受試者被隨機分成兩組，一組接受最多三個月的尼古丁替代療法，另一組則被給予電子煙，並鼓勵他們自行購買電子煙。研究期間是二○一五年五月至一八年二月，由英國國家健康研究院（NIHR）資助。

研究人員發現，電子煙組受試者一年後戒菸成功率達十八％，但戒癮者中有八十％仍在使用電子煙。尼古丁替代療法組受試者戒菸成功率僅九．九％，戒癮者中有九％仍在使用尼古丁產品。

電子煙因為不含菸草、焦油及其他致癌物，專家視為戒菸有效方法。先前研究顯示，電子煙可能有助於減少菸量，或有助於完全戒菸，但有研究憂心，青少年電子煙吸食比例偏高。美國食品暨藥物管理局（FDA）稱其為青少年「流行病」。

為此，美、英等國監管機構仍未批准將其作為戒菸工具進行銷售。研究主筆、倫敦瑪麗王后大學臨床心理學教授哈耶克（Peter Hajek）指出，健康專家一直不願推薦使用電子煙，該研究可能帶來改變。

未參與研究的牛津大學行為學專家哈曼．博伊斯（Jamie Hartmann-Boyce）則評論，仍須更多研究證實電子煙的長期效用，但專家普遍同意，電子煙對人體的傷害低於菸草，改用電子煙可能帶來健康效益。

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