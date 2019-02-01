美國推維族政治犯土赫提 角逐諾貝爾和平獎

2019-02-01

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國會十三名議員一月廿九日不分黨派，趕在今年度諾貝爾和平獎提名截止前，聯名推薦維吾爾族經濟學者伊力哈木．土赫提角逐。他四年半前被中國政府扣上「分裂國家罪」大帽子，並判處終身監禁，目前身處獄中，在中共當局持續打壓新疆維吾爾自治區少數民族人權之際，這項提名別具深意。

被控「分裂國家罪」 判處終身監禁

這封提名信由美國國會設立用來監察中國法治發展和人權的美國國會及行政當局中國委員會（ＣＥＣＣ）催生，共和黨籍聯邦參議員暨ＣＥＣＣ主席魯比歐，以及保留無黨派身分、但一直與民主黨黨團合作的聯邦參議員桑德斯，皆加入簽署行列，深信無人比「和平爭取中國和平與人權」及「致力推動維族與漢族瞭解及族群和諧」的土赫提更具今年獲獎資格。

但土赫提目前身陷囹圄，未來若得不到中國政府特別放行，就算他今年榮獲諾貝爾和平獎桂冠，恐也面臨二○一○年諾貝爾和平獎中國籍得主劉曉波當年處境，直至前年七月身故，皆未能親自領取殊榮。

現年四十九歲的土赫提一四年一月十五日在住家被拘之前，任職於中國中央民族大學；他也是「維吾爾在線」網站創辦人，遭政府關站多次。同年七月卅日，中國檢方以「分裂國家罪」提起公訴，指他與境外「東突厥斯坦」勢力掛勾，除了透過網路鼓吹「新疆獨立」，還利用課堂煽動暴力對抗政府。但他於庭審時自稱「自治派」，「希望新疆以聯邦的形式留在中國。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/