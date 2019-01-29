印度超級細菌基因 北極圈現蹤

2019-01-29

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國新堡大學環境工程研究團隊廿七日刊登在學術期刊《國際環境》（Environment International）的最新研究，首次發現起源印度的抗生素抗藥性細菌基因「NDM-1」，出現在北極圈斯瓦巴群島（Svalbard）。研究團隊指出，相關發現顯示「超級細菌」在全球各地傳播的途徑與速度遠超過人類此前的認知，抗生素的濫用已導致全球公共衛生環境迅速惡化。

研究團隊在斯瓦巴群島八處地點採集共四十件土壤樣本，檢測出一百卅一種抗藥性基因，包括結核桿菌抗藥基因「pncA」，與存在於超過六十％土壤樣本中的抗藥性基因「NDM-1」。由於相關樣本的採集年份為二○一三年，而NDM-1從二○一○年起才出現在印度地區的污水中，顯示該種抗藥性基因可能在短短三年內，從印度傳播到北極圈，跋涉約八千英里。

「NDM-1」抗藥性基因最早是在二○○八年，從一名曾在印度半島住院的印裔瑞典人身上發現。該種基因會在不同種類的細菌之間轉移，造成許多細菌產生抗藥性，並使醫師常用的抗生素失去療效，因此引起醫界廣泛關注。自二○○八年發現NDM-1以來，這種抗藥性基因已擴散至美國等逾一百個國家，創造出許多「超級細菌」。

研究團隊表示，檢測出NDM-1的土壤樣本，大多富含植物和動物糞便等養份，顯示NDM-1可能透過動物或其他運輸機制在環境中傳播，而非原生於北極圈。目前仍無法確定相關抗藥性基因如何抵達偏遠的北極圈，但「情況相當嚴峻」，抗生素抗藥性細菌問題確實已上升至全球性危機的層級。倘若情況沒有改善，預估至二○五○年，全球每年將有一千萬人死於「超級細菌」感染。

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