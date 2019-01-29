要求中生講英文 美杜克大學教授丟職

2019-01-29

〔編譯周虹汶／綜合報導〕隨著中國民眾前往海外留學、旅遊、工作人數日增，中文響遍世界各地的現象也愈發明顯。但美國頂尖學府杜克大學（Duke University）廿五日竟有教授針對中國學生開砲，透過電子郵件批評他們在公開場合以「並非人人都懂」的語言交談「不禮貌」，鼓勵「百分百時間使用英文」。此信隨即在社群媒體引發軒然大波，當事人隔日火速自請下台。

杜大醫學院生物統計學與生物資訊學助理教授尼利（Megan Neely），廿五日以生物統計碩士學程主任身分發信，指兩名教職員到她的辦公室投訴幾個在學生交誼廳和學習區域「非常大聲」講中文的學生，想知道他們的姓名，以防未來與其共事。尼利信中傳達前述兩人的「失望」，指「這些學生不利用機會提升自己的英語，卻極不禮貌地使用並非活動區域內人人能理解的語言交談」，鄭重呼籲︰「國際學生們，當你選擇在大樓裡說中文，再三拜託記住這些意想不到的後果。」

語言警察？非首次批評

尼利目前僅留助理教授一職。但校方證實，她去年二月就發過類似信件：當時聲稱無意當「語言警察」，體恤國際學生以「母語」聊天的「渴望」；但那絕非「最佳選擇」，因溝通乃生物統計學者重要特質，「選擇說或不說英文」恐引發自身與其他國際學生日後申請困難的「下游效應」。

每年有逾百萬留學生湧向美國，中國學生約占外籍學生的三分之一。兩年前上任的美國總統川普屢屢批評移民，導致美國校園近年排外風潮及中國間諜傳聞不絕於耳。杜大生物統計碩士學程目前有五十四名學生，其中卅六人來自中國；五十名任教者中，則有十名中國人。

杜大醫學院院長克勞特曼（Mary E. Klotman）廿六日在醫學院網站，向尼利旗下學程的碩士生公開致歉，強調學生在教室外的交談語言不受限制、隱私有保障，更不影響未來工作機會；還強調已要求公平體制辦公室「徹查」全案，增進各種背景學生的學習環境。

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