制裁委國石油 恐衝擊全球油價

2019-01-29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）指出，美國持續評估癱瘓委內瑞拉總統馬杜羅當局財源的方式，包括向政府高層、部分產業及加密貨幣「石油幣」（Petro）祭出經濟制裁，但是否採取「核選項」—對占委國政府九成收入的石油產業實施全面禁運，仍是未知數。因為在奈及利亞、利比亞石油產量不穩定，伊朗遭美國嚴厲禁運，以及俄羅斯和沙烏地阿拉伯紛紛減產的情況下，若再制裁委國石油出口，勢必衝擊全球石油市場，促使油價攀升。

不過，美國一旦對委國出手，沙國、墨西哥、伊拉克等國均將受惠，因這些國家也出產與委國相同的重質原油，將可進一步瓜分委國的石油市場。況且，委國近年經濟危機加劇，石油產量已從一九九○年代末的每日三百萬桶，減少至每日約一百萬桶；更因缺乏投資，已漸無足夠資金和資源進行開採。

換言之，無論國際是否制裁，委國石油生產及出口都將持續下滑。國際貨幣基金（IMF）預測，委國今年國內生產毛額（GDP），將只有二○一三年的一半。

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