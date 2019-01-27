推翻馬杜羅 美助瓜伊多打外交戰

2019-01-27

瓜伊多演說 爭取中俄支持

〔編譯茅毅／綜合報導〕委內瑞拉總統雙包案延燒，華府採取經濟和外交手段施壓委國總統馬杜羅。美國國務卿龐皮歐廿六日將在應美方請求召開的聯合國安理會會議中，呼籲各理事國承認自任委國代理總統的國會議長瓜伊多。瓜伊多廿五日公開露面，在首都卡拉卡斯的廣場上召開記者會、發表三十分鐘演說，號召民眾本週再上街抗議，並對力挺馬杜羅的中國和俄羅斯釋出善意，爭取支持。

美國財政部表示，將採取措施，確保商業交易「符合」華府承認瓜伊多為委國合法領導人的立場。美國目前仍未對委國石油採取重大制裁措施，民主黨聯邦參議員杜賓說，切斷委國全部石油貿易將是最後一步。

德法下通牒 八天內須大選

分析家認為，美國正試圖採取伊朗模式對付馬杜羅，也就是讓委國石油持續出口、不會影響美國消費者，又能確保馬杜羅無法獲取石油收益。委國在美國休士頓的「雪鐵戈石油公司」（Citgo）乃委國主要境外資產。消息人士說，馬杜羅任命的董事會正準備採取法律策略，防止任何欲轉移該公司資金或改變其董事會成員的企圖。

在外交戰上，在廿六日安理會中，預料龐皮歐、委國外長阿雷亞薩與安理會十五個理事國「挺馬」、「挺瓜」的國家將發表演說。歐盟國家西班牙、法國與德國廿六日對馬杜羅下達最後通牒，要求八天內舉行公平、自由、透明的總統大選，否則將承認瓜伊多為總統。

瓜伊多廿五日的記者會則儼然是群眾集會，他對台下數千名支持者說，「整個地球」都支持他終結馬杜羅「獨裁」的運動，僅俄、中例外，而這兩國均在委國擁有龐大軍事及經濟利益。但瓜伊多仍強調，他正試圖建構後馬杜羅時代的新委國，他對俄中表示歡迎。

惟卡內基國際和平基金會的委國專家奈姆指出，俄中都絕不可能突然背棄馬杜羅。北京說中國不認為馬杜羅是委國總統的那一刻，其代價將是六五○億美元、即馬杜羅和前總統查維茲統治下委國積欠中國的龐大債務。俄國也不願放棄此一距離邁阿密僅兩個半小時的根據地。這代表全球強權美、中、俄可能因此發生衝突。奈姆擔憂委國淪為強權賽局中的一顆足球，委國人民的利益則被放兩旁。

路透報導，替俄國執行秘密任務的私人傭兵，這幾天已在哈瓦那轉機到委國，加強馬杜羅維安。與這些傭兵有關聯的準軍事團體「哥薩克」（Cossacks）地方支部負責人沙巴耶夫說，據稱目前委國境內的俄國傭兵可能約四百人，旨在保護馬杜羅，以免他遭委國軍方挺瓜伊多的勢力逮捕。

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