違取希拉蕊黑資料 川普40年心腹被逮

2019-01-27

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普心腹史東（Roger Stone）廿五日黎明前突在其佛州勞德岱堡家中，因被控在國會作偽證等七項罪名被聯邦調查局逮捕，淪為特別檢察官穆勒率領偵辦的「通俄門」案中，第六名被起訴的川普二○一六年競選幕僚或顧問，以及第卅四名被起訴的本案相關人等。穆勒對史東的起訴透露出該案最新偵辦進展，即川普競選團隊如何圖謀從駭客竊取的總統大選競選對手希拉蕊和民主黨電子郵件，攫取能打擊她選情的政治利益。

川普廿五日發推文再批通俄門案是「史上最大規模獵巫行動」，否認競選團隊與俄方勾結。白宮發言人桑德絲也說，史東被捕與川普、白宮無關。川普律師則聲明，史東的起訴書並未指控他和俄國或任何人勾結。

六十六歲的史東自稱美國政壇「骯髒騙術師（dirty trickster）」，已擔任川普顧問達四十年，擅長利用挖掘對手「黑歷史」、放假消息等不道德手段操縱輿論與政治風向。他廿五日被捕後幾小時，就以廿五萬美元的保釋金交保獲釋。他則喊冤，對指控一概否認。

史東被控對國會撒謊、妨礙聯邦眾議院情報委員會的通俄門案調查，並干擾證人。檢方指稱，他二○一七年九月廿六日在該委員會就其和爆料網站「維基解密」的互動以及他與川普競選團隊的往來作偽證。維解於一六年選戰期間刻意公布數千封竊自民主黨全國委員會及希拉蕊競選團隊主席波德斯達的電郵。而穆勒手下的調查人員已指稱，這些遭駭資料是俄國「餵」給維解。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/