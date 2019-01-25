微軟搜尋引擎 也遭中國封鎖

2019-01-25

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國境內網友繼二○一四年五月廿七日起無法使用「谷歌」旗下各項服務，廿三日竟也連不上兩年以來自甘接受中國政府審查的「微軟」網路搜尋引擎「必應」（Bing），隔日服務依舊斷斷續續。在中美貿易戰白熱化之際，若「必應」真遭中國祭出「防火長城」報復封鎖，也意味中國將沒有其他非本土的搜尋引擎。

微軟證實，中國境內用戶廿三日確實連不上「必應」，該公司正「決定下一步」。分析家指出，微軟的聲明顯示，該公司並沒有接到中國官方的命令，目前不確定是否已成為中國封鎖黑名單，也不排除只是暫時遇到技術問題。

美國彭博新聞研判，「必應」的遭遇與中美貿易戰造成兩國關係日趨緊張更相關，目的在於警告蘋果公司等依賴中國市場的美國科技巨擘。香港中文大學助理教授徐洛文指出，有鑑於「必應」在中國的市佔率很低，封鎖「主要是象徵性的」，顯示北京仍掌控一切。

疑報復華為遭封鎖

法新社也認為，美國禁用來自中國電信裝置製造商「華為」的裝置，懷疑中國政府藉此進行監控；中方因而禮尚往來，報復「圍堵」美國科技業，矽谷相關企業尤處險境。

微軟旗下的全球最大職業社交網站「領英」（LinkedIn），五年前為進軍中國市場，同意接受中國審查機制，美國本土之外的微軟最大研究機構「微軟亞洲研究院」亦設於當地，對盜版猖狂的中國可謂俯首稱臣。「必應」兩年前接受了中國政府的審查要求，其全球版網頁搜尋結果自此在當地被強制導向當局篩選過的中國版清單，為中國境內最具指標性的外國搜尋引擎。

在中國社群媒體微博上，有網友抱怨必須改用國產搜尋引擎百度。一名網友諷刺，「厲害了我的國，連服從的必應都遭屏蔽，只有百度蓬勃發展」。中國傳播學者、前記者方可成二十二日才發文抨擊「搜索引擎百度已死」，指控百度偏袒旗下品牌，以致搜尋服務品質低下。文章引發熱烈回響，導致在美國上市的百度股價二十二日暴跌六．四％，市值蒸發約三十八億美元。

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