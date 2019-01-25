美挺臨時總統 委內瑞拉分裂

2019-01-25

〔編譯茅毅／綜合報導〕委內瑞拉國會「國民議會」議長瓜伊多（Juan Guaido），廿三日在首都卡拉卡斯一場反委國總統馬杜羅的集會中，自行宣布擔任「代理總統」，並隨即獲得美國總統川普承認為「臨時總統」。馬杜羅則以宣布與美國斷絕外交和政治關係，限令美國外交官在七十二小時內離開委國做為報復。由於委國軍方和委國主要出口收益來源「委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）」仍支持馬杜羅，委國未來數日恐將陷入動盪局面，這場總統鬧雙包案將如何收場，仍在未定之天。

俄挺馬杜羅 嗆美勿干預

川普在聲明中指稱，馬杜羅的領導地位「非法」，委國人民已表達反對馬杜羅及其政權，要求自由和法治。川普還警告馬杜羅不要鎮壓反對派，否則將對其實施更嚴厲的制裁，但他尚未考慮採取軍事行動。巴西和加拿大等八個美洲國家和美洲國家組織（ＯＡＳ）也跟進承認瓜伊多。墨西哥、古巴、玻利維亞、伊朗和中國則表態支持馬杜羅，俄羅斯更警告美國不要軍事干預，否則將引發災難性後果。

哥倫比亞、智利、秘魯、厄瓜多、阿根廷、巴拉圭等南美洲國家支持瓜伊多，歐盟、德國、法國、英國等雖未立即承認瓜伊多，但都表達對委國反對派的支持。美國國務卿龐皮歐表示，馬杜羅沒有與美國斷交或宣布美國外交官為不受歡迎人物的權力。

議長瓜伊多 獲多國承認

瓜伊多廿三日向數千名支持者表示，將持續抗議馬杜羅，直到委國「獲得自由」，並「宣誓以代理總統身分，正式取得國家行政權」。他矢言領導過渡政府，舉行自由公正的選舉，並呼籲軍方反抗馬杜羅。非政府組織指出，在廿二到廿三日的抗議行動中，有十四人遭軍警部隊射殺。

左派的馬杜羅則向支持者喊話，「我們無法接受美帝、川普的侵略政策」，「美帝發動企圖反對我們的政變，好安插他們操控的傀儡總統」。委國最高法院廿三日裁定瓜伊多領導的國民議會「非法」，通過的任何法律均屬無效。專家研判，除非美國直接出手，否則馬杜羅不太可能很快倒台。

通膨嚴重 三百萬人逃離

被左派前總統查維茲指定為接班人的馬杜羅於二○一三年上台，錯誤的經濟、衛生政策導致通膨、饑荒及公衛問題嚴重。物價飆漲導致受薪階級所得幾乎一文不值，食物與藥品匱乏，還面臨缺水、治安惡劣等困境，社會積怨已久，一四年以來已有三百萬人逃離家園。反對陣營認為，馬杜羅政府在經濟危機下已分崩離析，並遭到國際孤立，此刻更有機會推翻其政權。

數千名委國民眾廿三日走上卡拉卡斯街頭，力挺自任臨時總統的國會議長瓜伊多。一名抗議者在示威時受傷，滿臉是血。（歐新社）

南美洲表態挺臨時總統國家

內外交迫的委內瑞拉總統馬杜羅（左二），廿三日在首都卡拉卡斯的一場集會中，偕同妻子（左一）向支持者發表演說，痛批美國對他發動政變。（法新社）

委內瑞拉國會議長瓜伊多二十三日在首都卡拉卡斯紀念推翻希門尼斯（Marcos Perez Jimenez）軍事獨裁政權六十一週年的反對派集會上，宣布自任「代理總統」。（法新社）

委國反對派支持者二十三日參加反馬杜羅政府及紀念推翻軍事獨裁政權六十一週年示威，與安全部隊爆發衝突。（路透）

委內瑞拉在前總統查維茲執政時期爆發經濟危機，馬杜羅繼任總統後持續擴大，高通膨和商品短缺導致民不聊生，被迫大舉出逃。圖為委國民眾排隊搶購民生用品。 （取自網路）

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