美情報戰略報告 中俄北韓危及西方

2019-01-24

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據美國廿二日公布的國家情報戰略報告（National Intelligence Strategy），逐漸弱化的二戰後國際秩序、西方民主理想式微，以及西方國家日趨孤立，這些趨勢將在未來數年遭到一些國家利用來挑戰美國。報告點名俄羅斯致力拓展影響力、中國軍事現代化、北韓發展核武、敵國網路能力增強與全球政治不穩定，都是美國未來所面臨「更為多樣」的威脅。

四年一度、設定美國情報機構未來四年工作當務之急的國家情報戰略報告指出，美國「面臨日益複雜與不確定、威脅更為多樣與相互交織的世界」。報告中並未將美國所面臨的威脅排名，但第一部分論及利用二戰後國際秩序逐漸衰弱的「傳統敵人」所構成的威脅，以及西方世界與日俱增的孤立主義傾向…「俄羅斯可能會持續努力增加其影響及權力，以及可能與美國在許多地區的目標和當務之急發生衝突」。

報告還討論中國軍事現代化與追求在太平洋地區的優勢，並指中、俄兩國都持續研發反衛星武器以削弱美國軍力與安全，也提及隨著更多敵人取得能干預美國電腦系統的科技，來自駭客的威脅也愈來愈多。

報告呼應 俄確實干預大選

該報告內容呼應美國情報界在二○一七年的無異議共識，即俄羅斯干預二○一六年美國總統大選，破壞以美國為首的自由民主秩序；警告孤立主義漸長則正逢西方國家間數十年來的聯盟關係緊張，以及民族主義浪潮損及民主政府穩定，在在看似針對否認與俄羅斯串謀影響總統大選、主張「美國優先」、質疑美國與盟邦間多邊防禦條約之價值的美國總統川普。但華郵指出，該報告應非直接指責川普的政策，而是要表達美國情報高層要將自二○○一年以來以反恐為主要關注點的情報戰略，轉而針對在地緣政治上威脅美國的國家，主要是俄羅斯、中國、北韓與伊朗。

美國國家情報首長寇茲在隨報告發表的信函中表示，美國各情報機構必須適應如何回應「動盪且複雜的環境…，我們面臨國內與全球環境的重大改變，我們必須準備好因應廿一世紀的挑戰及認識到新興威脅與機會」；美國情報界必須改善合作並創新，同時增加透明度，提升公眾信任。

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