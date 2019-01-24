阿斯匹靈預防心臟病 恐「功過相抵」

2019-01-24

增加服用者內出血風險

〔編譯張沛元／綜合報導〕沒有心臟病的人每日服用阿斯匹靈，也許能降低日後心臟病發或中風的風險，但英國一份最新研究證實，此舉也會增加服用者的嚴重內出血風險；專家指出，利用阿斯匹靈預防心臟病發與中風的好處，已遭阿斯匹靈恐增加嚴重內出血的壞處抵銷。此一研究報告已刊載於美國醫學會期刊（JAMA）。

研究人員檢視十六萬四千多名受試者十三項測試阿斯匹靈與安慰劑或未進行治療之效果的臨床實驗數據，結果發現，每日服用阿斯匹靈者的心臟病發、中風或死於心血管事故的絕對風險，比未服用者低○．三八％，但服用阿斯匹靈同時也與增加○．四七％的嚴重內出血風險有關。報告指出，考量總體證據，與阿斯匹靈有關的心血管好處不太多，且被會引發大出血抵銷。

該研究主主撰稿人、英國倫敦國王學院與倫敦帝國學院博士西恩‧鄭（Sean Zheng）說，此一結果令人大為質疑，過去不曾心臟病發或中風者，是否應該為降低日後發生心血管方面問題而服用阿斯匹靈，他個人不認為健康的人有必要定期服用阿斯匹靈。

並未參與此研究的英國開放大學應用統計學榮譽教授麥克康威解釋，就統計學角度而論，阿斯匹靈對健康的好處幾近所構成的風險：持續一年不吃阿斯匹靈的一萬名無心臟病者中，會有六十一人心臟病發或中風；而持續一年吃阿斯匹靈的一萬名無心臟病者中，會有五十七人心臟病發或中風；至於服用阿斯匹靈造成嚴重內出血，一萬名未服用阿斯匹靈者中，有十六人內出血，服用者則有廿三人。

英國目前並不建議以阿斯匹靈來預防心臟疾病。而美國預防服務工作小組（USPSTF）僅對未來十年心臟病發或中風風險至少有十％，與出血風險低於平均的五十至五十九歲者，建議使用阿斯匹靈來預防心臟疾病與中風。

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