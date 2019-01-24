阿茲海默症驗血 可早16年知道

2019-01-24

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕德國神經退化性疾病中心（DZNE）主導的一項最新研究顯示，透過檢驗血液中的「神經輕鏈」（neurofilament light chain，NfL）濃度，或可在阿茲海默症發病前十六年檢測出該疾病，以便提早預防這種全球最常見的失智症。該項研究十四日刊登於《自然醫學》（Nature Medicine）期刊。

研究團隊持續追蹤四○五名受試者血液中的「神經輕鏈」濃度，發現帶有易罹患阿茲海默症基因突變的受試者，相較於其他健康的受試者，神經輕鏈濃度會逐年升高，在失智症狀顯現前達到最高，其後趨於平穩；神經輕鏈的變化，最早在失智症狀顯現前的十六年，便可察覺。四○五名受試者包括二四三名帶有易罹患阿茲海默症基因突變者、一六二名未帶有相關基因突變者。

較腦脊髓液檢查更便利

主要研究作者朱克（Mathias Jucker）指出，「神經輕鏈」能顯示大腦神經元的損傷情況，「血液中的神經輕鏈愈多，代表腦損傷愈嚴重」；由於目前缺乏有效的治療方法可阻止或減緩阿茲海默症發展，及早發現病灶，對病患和醫師來說十分重要，而血液檢測相較於侵入性的腦脊髓液檢查更為便利，有助於臨床研究。

不過，朱克也指出，血液中的「神經輕鏈」變化情況，不一定只與阿茲海默症有關。英國阿茲海默症協會表示，受基因突變影響的阿茲海默症患者，約占所有患者的一％，考量到該研究僅針對受到遺傳影響的阿茲海默症患者，相關檢測方式仍有其侷限性。部分學者樂觀表示，該項發現有助於阿茲海默症的早期預防與治療。

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