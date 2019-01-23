傳懷胎14週 中國爆第2例基因編輯寶寶

2019-01-23

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕中國南方科技大學副教授賀建奎去年十一月底宣布，他成功讓兩名婦女懷有基因編輯胎兒，其中一人已產下全球第一例對愛滋病免疫的雙胞胎寶寶。該消息震撼全球科學界，廣東省當局對此調查認定，「賀建奎為追逐個人名利、自籌資金、蓄意逃避監管」違法進行法令明定禁止的研究，將移送公安機關究責。不過，批評人士認為，該案凸顯中國醫學研究的監管嚴重不彰。一位與賀保持密切聯繫的美國醫師透露，第二位孕婦如今懷胎已約十二至十四週。

研究人賀建奎 將移送究責

中國新華社廿一日報導，廣東省當局調查指出，賀建奎招募八對參與基因編輯試驗的夫婦中有兩人懷孕，其中一人生下雙胞胎女嬰，另一人懷孕中。認識賀建奎兩年的史丹福大學醫師赫伯特（William Hurlbut）透露，據他與賀的對話，認知到去年十一月賀宣布消息時，胎兒還小「可能不超過四到六週大」，無法以超音波檢查出來，現在則可能已十二至十四週大。

擁生物學博士學位的美國評論家橫河指出，在出現爭議後，中國有關當局才說曾要求賀補充資料，亦即「之前是批准他從事有關試驗的」。「為什麼全世界都不能做的，可以在中國做？最起碼說明中國和人有關的試驗根本沒有監管。」美國衛院研究員姚香蘭證實橫河說法，表示「在美國，醫學研究想要取得人體樣本要經過層層審批。所以很多藥物和醫學研究都跑到中國去了，因為中國監管很鬆」。

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