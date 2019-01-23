美高中生嘲弄原住民 證實是假新聞

2019-01-23

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普廿一日推文聲援美國肯塔基州北部私立男校科文頓天主教高中學生桑德曼（Nick Sandmann），指責媒體錯誤報導桑德曼與印地安原住民長者菲力普斯（Nathan Phillips）的互動，導致學生受到斷章取義的不公平對待。與此同時，美國有線電視新聞網（CNN）等媒體、多名記者與名人，已相繼刪除推特上的相關錯誤說法，並收回對涉事學生的譴責。

CNN下架、川普聲援被誤解學生

桑德曼十八日頭戴印有「讓美國再次偉大」口號的棒球帽，與同學在華府參加「為生命遊行」（March for Life）時，被拍到在林肯紀念堂台階上，微笑瞪著唱歌打鼓的印地安活躍人士菲力普斯，同時並有同學在背後大聲鼓譟。這段影片被上傳至社群媒體後，迅速激起群眾憤怒情緒，紛紛譴責桑德曼「種族歧視」，要求學校開除涉事學生；隨後，校方公開譴責學生行為，並承諾對此展開調查。

不過，風波在廿日晚間大逆轉。桑德曼透過聲明，否認對菲力普斯做出任何不尊重的行為，表示影片遭到曲解。隨後更多相關影片曝光，原來當時一個仇恨團體希伯來以色列人（Hebrew Israelite）正對這群高中生和原住民團體挑釁。學生在隨行老師的許可下，以高呼「學校精神」口號蓋過衝著他們而來的「仇恨言論」，微笑是為了保持「冷靜」，以緩和氣氛。菲力普斯的唱歌打鼓，則是原住民的禱告，目的是緩和對立。

積極參與政治活動的藝人傑美‧李‧蔻蒂斯（Jamie Lee Curtis）及「為生命遊行」主辦單位，廿日已收回對涉事學生的譴責。福斯電視台記者卡森邀請來賓上節目分析影片指出，得要看完近兩個小時的影片才能知道真相，不會被臉書流傳的四分鐘影片誤導。華盛頓郵報指出，伴隨著這起事件的譴責與抨擊，顯示民眾在知曉事實真相前，就已做出結論，也凸顯美國社會的分裂、種族對峙與極端政治對立。

這起事件恰好發生在美國黑人民權運動領袖金恩博士一九六三年發表知名演說《 我有一個夢》的同一地點，適逢金恩博士九十歲冥誕之際，凸顯「種族」仍是分化美國社會最尖銳的議題之一。金恩博士紀念日被訂為每年元月份的第三個週一，全美各地在當天都有大大小小的紀念活動，川普也特別與副總統彭斯一同前往華府金恩博士紀念公園，獻花悼念。

美國肯塔基州北部私立男校科文頓天主教高中學生桑德曼（Nick Sandmann，左），十八日頭戴印有「讓美國再次偉大」口號的棒球帽，與同學在華府參加「為生命遊行」（March for Life）時，被拍到在林肯紀念堂台階上，微笑瞪著唱歌打鼓的印地安活躍人士菲力普斯（Nathan Phillips，右）。（路透）

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