遏止假新聞 WhatsApp限制轉發次數

2019-01-23

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕社群媒體巨擘臉書（Facebook）旗下的訊息服務「WhatsApp」，在印度經過為期六個月的測試後，廿一日宣布，全球使用者「即日起每則訊息最多僅能轉發五次」；此為臉書在因應管控假消息的全球政治壓力下，所做出的最大服務更動之一。

同一訊息 最多轉發5次

「WhatsApp」表示，「新規範能提升個人私密聊天訊息服務。我們會持續聆聽使用者的回饋，與時俱進地持續尋找打擊病毒內容傳播的新方法」，安卓（Android）系統用戶預計將先收到軟體更新，其後為蘋果iOS系統用戶。

每則訊息 最多僅1280人收到

「WhatsApp」此前的最高轉發次數為廿次，在新的轉發限制下，由於單個聊天群組最多可容納兩百五十六人，相當於每則訊息最多只會有一千兩百八十人收到。由於不肖份子頻繁利用該應用程式在印度散發假消息，導致去年超過二十人被殺，「WhatsApp」去年七月率先在印度推出每則訊息最多轉發五次的限制。

WhatsApp 全球擁15億用戶

「WhatsApp」在全球擁有超過十五億用戶，每天的訊息傳輸量高達六百五十億則，最大的市場則是使用者人數逾兩億的印度。

「WhatsApp」證實，此前在印度所進行的轉發限制測試，能有效減緩假消息的擴散；限制轉發次數的舉措，料能有效管控假新聞、動過手腳的照片與影片、惡作劇音訊等不實資訊的散播。

二○○九年推出的「WhatsApp」，二○一四年由臉書收購。該款應用程式採用的加密技術，允許使用者間相互交換訊息、照片、影片、語音訊息、文件檔案等，甚至連「WhatsApp」平台本身也無法讀取訊息內容。外界擔憂，由於無法對其進行監控或追查，該平台恐遭到濫用，成為假消息的溫床。

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