阻硬脫歐 英工黨提案二次公投

2019-01-23

英相梅伊脫歐B計畫 遭打臉「換湯不換藥」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國首相梅伊與歐盟達成的脫歐協議草案，十五日在國會下議院遭否決後，梅伊廿一日再向下院提交脫歐「Ｂ計畫」，但針對爭議最大、旨在避免北愛爾蘭與愛爾蘭出現「硬邊界」的「邊境保障措施」（backstop），僅稱將在內部磋商後進一步與歐盟談判，被砲轟「換湯不換藥」。工黨等反對黨將在梅伊的動議上附加修正案，包括首次正式提及二次公投可能性，以避免英國無協議脫歐及展延脫歐時程，預計廿九日進行表決。

英下議院預計29日表決

梅伊廿一日向下院提出的「Ｂ計畫」包含三項改變：一、在下一階段有關英歐未來關係談判中，擴大邀請議員、商業團體和工會參與；二、加強對工人權益和環境標準的保障；三、試圖化解保守黨和北愛爾蘭執政友黨「民主統一黨」（DUP）對「邊境保障措施」的疑慮，再帶著全新共識返回歐盟談判桌。

Ｂ計畫 硬邊界爭議無進展

梅伊也宣布取消日後向境內逾三百萬名歐盟公民徵收的六十五英鎊（約二六四○台幣）永久居留申請費，獲歐洲議會英國脫歐首席談判代表維霍夫斯達認可。

然而，對於其他脫歐選項，梅伊的反對態度仍然堅決，包括強調不應展延原定三月廿九日的脫歐日期，坦言歐盟不太可能在沒有協議計畫下，容許英方延遲脫歐。她也不贊成舉行第二次公投，形容這將削弱民眾對民主的信任，令社會分崩離析。同時，她也拒絕排除「無協議」脫歐（硬脫歐）的可能性，直言唯一可避免這種情況的方式，除了接受現有的協議之外，就是撤回《里斯本條約》第五十條，亦即取消脫歐。

與此同時，工黨針對梅伊新動議提出多個避免「無協議」脫歐的修正案，除了重新談判協議，加入使英歐維持單一市場和關稅同盟選項外，也首次正式要求議員考慮是否舉辦二次公投。工黨議員庫柏也在部分保守黨議員支持下提出新法案，要求政府若仍無法在二月廿六日前，使脫歐協議成功闖關國會，就必須延後脫歐。

值得注意的是，保守黨內力主避免硬脫歐的議員也採取行動，就業及退休保障大臣魯德等閣員即表示，盼政府允許所有保守黨議員屆時就修正案「按自身意願、不受政黨約束」投票，如此也能使梅伊以更有利的立場與歐盟談判，否則恐有多達四十名內閣大臣請辭。保守黨籍下議院議長貝爾考將在廿九日辯論前，針對各方提出的修正案是否交付表決做出決定。

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