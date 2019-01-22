重新談判 梅伊脫歐B計畫先安內

2019-01-22

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國首相梅伊二十一日向國會下議院提交脫歐協議的替代方案，但她有意放棄尋求與工黨等在野黨合作，改為爭取反對其協議的保守黨人，以及執政友黨北愛爾蘭「民主統一黨」（DUP）支持，與歐盟重新談判原先協議中的最大癥結點「邊境保障措施」（backstop），但歐盟方面並不看好梅伊的新策略。

避免保守黨分裂

英國「衛報」指出，在脫歐協議草案十五日遭下院否決後，梅伊曾宣稱將與各政黨資深議員會商，為脫歐「Ｂ計畫」尋求共識；但政府消息人士指出，梅伊的首要目標仍是避免保守黨陷入分裂。梅伊二十日與內閣首長召開視訊會議時，主流看法也非尋求跨黨派支持現有脫歐協議，而是與歐盟重新談判引發一一八名保守黨議員和十名民主統一黨議員投反對票的「邊境保障措施」，但並未討論出實際做法。

所謂「邊境保障措施」乃避免北愛與愛爾蘭出現「硬邊界」，若英國三月二十九日脫歐後，在二十一個月過渡期間未能與歐盟達成新貿易協定，屆時北愛將繼續留在歐洲單一市場，成為英歐商品自由進出地區，直到雙方達成共識，期間北愛地位變更需經歐盟同意。換言之，北愛可能無限期淪為「歐盟特區」，令脫歐強硬派難以接受。下院「後座」（backbencher）議員領袖布萊迪直言，若梅伊解決此一問題，其協議料可在國會順利過關。

值得注意的是，歐盟對梅伊擬採取的策略不以為然。西班牙外交部長波瑞爾（Josep Borrel）表示，除非提出大幅修改過的版本，若只是微幅調整，不可能說服英國議員，拯救現有協議。斯洛伐克外長拉查克（Miroslav Lajcak）也直言，不會支持修改脫歐協議，並重申廿七個歐盟成員國強烈支持目前的「公平」協議，「我完全無意進行更動」。

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