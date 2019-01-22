警告伊朗 以色列空襲敘利亞

2019-01-22

〔編譯茅毅／綜合報導〕以色列軍方廿一日聲明，為報復隸屬「伊朗革命衛隊」的「聖城軍」（QF）廿日從敘利亞首都大馬士革朝以國佔領的戈蘭高地發射飛彈，以軍戰機和飛彈廿一日一早空襲敘國境內的伊朗軍事目標。由於以國多年來對敘國情勢均採模糊政策，廿一日空襲和聲明頗不尋常。

英國「敘利亞人權瞭望台組織」（SOHR）指出，此次空襲持續近一小時，乃以國自二○一八年五月以來發動的最猛烈攻擊，造成十一名親敘國總統阿塞德政權的武裝人員喪生。俄羅斯軍方則稱，其中四名死者為敘利亞軍人，另有六人受傷。傷亡數字與死傷者國籍的詳情不明。

以軍指稱，空襲目標包括幾座彈藥庫、一個伊朗情報設施及一座軍事訓練營，還有一個敘國防空陣地。以軍發言人康里克斯指控，在敘國境內活動的聖城軍無視以方警告，向戈蘭高地北部赫蒙山（Mount Hermon）滑雪勝地發射一枚中程地對地飛彈，被以國飛彈防禦系統「鐵穹」（Iron Dome）攔截，但他並未說明飛彈型號。

SOHR也指出，以軍空襲和地對地飛彈擊中大馬士革若干目標，包括大馬士革國際機場附近與首都南部的塔拉（Thaala）軍用機場附近，以及屬於黎巴嫩什葉派組織「真主黨」和伊朗武裝人員的軍火庫。敘國國家通訊社「敘利亞新聞社」（SANA）聲稱，敘國防空系統當時對「敵方」砲火做出回應。俄方則稱，敘國擊落逾卅枚以國巡弋飛彈。

以色列最近才承認，近年來對敘國境內發動多達數百次攻擊。以國向來不願直接評論敘國情勢，以免捲入敘國內戰，近來卻愈來愈不避諱公開談論對敘國的攻擊行動。以國總理納坦雅胡廿日也說，「我們有一項固定政策，即攻擊伊朗在敘國建立的堅固據點，並傷害任何企圖危害我們的人」。

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