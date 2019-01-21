挑戰梅伊 英跨黨派議員 今提案延後脫歐

2019-01-21

保守黨議員︰不是搞政變

〔編譯魏國金／綜合報導〕在英國下議院以壓倒性多數否決首相梅伊與歐盟達成的脫歐協議草案後，「週日泰晤士報」報導，一群跨黨派議員二十一日將提出延後脫歐的法案，另有執政的保守黨議員也將提出暫停脫歐動議。保守黨議員摩根（Nicky Morgan）否認相關行動是「政變」，表示儘管由國會議員主導政府事務堪稱史無前例，但僅限於脫歐議題。唐寧街則警告，任何企圖去除政府權力來推動脫歐的舉措「極度令人不安」。

梅伊尋求與愛爾蘭達協定

據報導，梅伊正尋求與愛爾蘭政府達成將爭議性的「邊境保障措施」（backstop）從脫歐協議中剔除的雙邊協定，以期化解執政友黨北愛爾蘭「民主統一黨」（ＤＵＰ）對其脫歐協議的反對，與保守黨脫歐派的杯葛。不過，一名愛爾蘭高階官員表示，「我們不會接受這樣的協議」。許多保守黨與ＤＵＰ議員反對該方案，但歐盟堅稱，這是避免愛爾蘭與北愛爾蘭出現「硬邊界」的保證。

英國距離三月二十九日與歐盟分道揚鑣的時刻，僅剩不到兩個月時間。梅伊的脫歐草案十五日在下議院遭否決後，英國面臨無協議脫歐的可能。英國廣播公司（ ＢＢＣ）報導，工黨議員庫柏（Yvette Cooper）、保守黨議員摩根，以及自由民主黨的蘭博（Norman Lamb）等人，將在二十一日聯袂提出新法案，允許梅伊的脫歐協議若未能於二月二十六日前獲得國會通過，國會得以就里斯本條約第五十條的展延投票，延後脫歐程序，避免無協議脫歐的嚴峻局面出現。

此外，另一組由保守黨的葛里夫領軍的國會議員，也已擬定動議，希望透過展延第五十條暫停脫歐。

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