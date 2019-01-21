難民船地中海翻覆 逾170死

2019-01-21

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕聯合國難民署十九日證實，兩艘日前分別從利比亞、摩洛哥出發，載有約一二○人、五十三人的偷渡橡皮艇，不幸在地中海翻覆沉沒，至少造成約一七○名難民死亡或失蹤。義大利海軍等相關當局接獲通報後，已前往相關海域搜索生還者。

兩船從利比亞、摩洛哥出發

國際移民組織（ＩＯＭ）表示，十七日晚間駛離利比亞加拉布里（Gasr Garabulli）的一二○人小艇，所載乘客主要來自西非，包括十名女性和兩名兒童，其中一名兒童只有兩個月大。今年前十六天中，已有超過四二○○名難民試圖橫越地中海，偷渡至歐洲，人數較去年同期增加逾一倍，各界不應對難民問題視而不見。

與此同時，國際救援組織海上觀察（Sea-Watch）十九日證實，一艘荷蘭籍私人橡皮艇在距離利比亞首都的黎波里（Tripoli）五十公里處沿海地區，救起四十七名難民；該組織二十日已聯繫義大利、南歐島國馬爾他、利比亞及荷蘭當局，但仍未有任何一國同意收容被救起的難民。

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