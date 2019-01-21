留「夢想者」換築牆？川普踢鐵板

2019-01-21

非法移民遣返期限展延3年方案 民主黨不買帳

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普十九日為化解聯邦政府部分局處停擺提出妥協方案，願意以展延部分非法移民遣返時間三年，換取與國會民主黨人重啟美國和墨西哥邊境築牆經費的協商。但無論是民主黨或極右派都不滿川普的提議，令人懷疑川普此舉是否能結束美國歷時最久、導致八十萬名僱員被迫放無薪假或做白工的政府停擺。

川普在十三分鐘的白宮演說中並未宣布讓美國進入緊急狀態以便取得築牆經費，而是提出一個雙方各退一步的解決之道，同意對他曾企圖廢除的「童年入境暫緩遣返」（ＤＡＣＡ）計畫，以及針對來自部分拉丁美洲與非洲國家移民的「臨時保護身分」（Temporary Protected Status，ＴＰＳ）的遣返時間寬限三年，交換在美墨邊境築牆與僱用數千名部署在美墨邊境的執法人員。川普稱此交換條件為民主、共和兩黨都應該擁抱的「常理式的妥協」，激進左派不要想控制美國邊界，「我不會讓這種事情發生。」

童年時期非法入境美國的所謂「夢想者」（Dreamers）約七十萬人，多半是西語裔，根據前總統歐巴馬二○一二年制定的ＤＡＣＡ，這些移民可在美國光明正大地工作，免於被遣返，川普一七年宣布將廢除ＤＡＣＡ，但遭法院阻擋。ＴＰＳ身分者則約三十多萬人，這些國家的移民多半因逃離武裝衝突、自然災害或其他困境入境美國。

保守派批川普「特赦」非法移民

但民主黨人並不買帳。民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西就將川普的提議斥為「根本沒門」，誓言民主黨人將在本週通過讓目前關閉的政府局處恢復運作的法案，要求川普停止繼續以毫無道理的政府停擺來挾持美國人。參議院少數黨（民主黨）領袖舒默也反對川普的提議，直言解決政府停擺只有一個辦法，就是讓停擺的局處重新恢復上班。此外，針對川普聲稱他的提議是與民主黨高層協商的結果，民主黨高層也打臉說，從未被川普徵詢。

支持築牆的強硬派也不滿川普的提議，認為遭川普背叛。保守派評論家科特勒（Ann Coulter）推文大罵這根本是「特赦」非法移民。副總統彭斯則緩頰稱，川普的主張並非特赦，參議院多數黨（共和黨）領袖麥康奈也表示支持，預料最快會在廿二日就川普的提議提案，表決時間可能是廿四日。

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