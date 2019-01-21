中國吹噓自製武器 CNN酸「科幻小說」

2019-01-21

過度美化 實戰性令人質疑

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國近年軍事實力大幅提升，經常公開炫耀自製新型武器，包括「炸彈之母（ＭＯＡＢ）」準確性更勝美國炸彈；「地下鋼鐵長城（ＵＳＧＷ）」可防禦超音速飛彈；「東風二十六型」彈道飛彈可攻擊船艦等。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）二十日發表評論指出，中方有過度美化其軍武之嫌，許多描述仿若「科幻小說」，實戰性令人質疑。

稱「東風二十六型可攻擊移動中船艦、炸彈之母比美版還準」

首先，中方十日宣稱「中國版炸彈之母」測試成功，強調這種炸彈威力僅次核彈，且更小更輕，可如同傳統武器般裝載於「轟六」轟炸機，比需由運輸機投放的「美版炸彈之母」，更能精準摧毀地面目標。然而，即使中國炸彈之母便於運載，要在戰場上投放，仍得全面掌握空中優勢。

地下鋼鐵長城 純屬假設階段

其次，中方聲稱在山區開發的地下防禦工程「地下鋼鐵長城」，可利用岩石強度來抵抗各類武器攻擊，包括飛行速度比音速快五至十倍、可改變飛行方向的超音速飛彈，藉此保護戰略武器、發射站及軍武庫等基地，以及指揮官的安全。然而，目前僅有俄羅斯號稱擁有可部署的超音速飛彈，且從未實際運用，地下鋼鐵長城僅屬「假設」階段。

美國海軍飛彈驅逐艦「麥康貝爾號」七日巡航南海後，中方隨即在西北部戈壁沙漠部署號稱「航母殺手」、射程達五千四百七十一公里、足以覆蓋南海和關島的中程彈道飛彈「東風二十六型」。但中方從未證明該型飛彈有能力瞄準移動中的船艦。美國海軍退役上校舒斯特（Carl Schuster）也指出，尚未有國家成功開發反艦飛彈，就算有也必須反覆演練、改進策略和程序才能實戰，並無跡象顯示中方曾進行演練。

發射極低頻電波 美早已建置

另外，中方聲稱已完成可發射「極低頻率無線電波（ＥＬＦ）」的「無線電磁法（ＷＥＭ）」計畫。這個巨大天線可發射○．一至三○○赫茲的極低頻訊號，並可透過大氣層及地殼傳播三千五百公里，有利於中國軍方直接聯繫水下潛艦，降低其浮出水面的風險。但該技術只能從塔台單向傳送至潛艦，且美國海軍早已建立這類設施，本世紀初出現更精良技術後，才關閉系統。

至於中方宣稱「很快」可在軍艦上實測的「磁軌砲（railgun）」，美國海軍也持續研發相關技術，預計兩國將在十年內實際應用。中方另指其「天鷹」匿蹤飛翼式無人機除用於偵察外，未來還可發展攻擊、防守和生存能力。儘管這代表中方在無人機技術上突破，但仍落後早已完成蝙蝠翼無人駕駛X-47B戰機在航母起降及空中加油等測試的美國。

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