峇里島爆炸案 80歲主謀將獲釋

2019-01-20

〔編譯茅毅／綜合報導〕正競選連任的印尼總統佐科威十八日訪視一所伊斯蘭寄宿學校時宣布，出於「人道理由」和安全關切，八十歲的激進穆斯林教士巴錫爾（Abu Bakar Bashir）將提前獲釋。巴錫爾被指控為二○○二年釀成二○二人喪生的峇里島夜店爆炸案幕後主謀，預料巴錫爾將在幾天內出獄。

巴錫爾是「伊斯蘭祈禱團」（JI）精神領袖，該團體與「開打」恐怖組織有所牽連，圖謀在東南亞建立一個伊斯蘭國。包括前述峇里島爆炸案與二○○三年造成十二人死亡的雅加達「JW萬豪酒店」的一連串重大恐攻，JI均為幕後黑手。

佐科威對記者指稱，提前釋放巴錫爾是出於人道考量，因他年事已高，且顧慮其健康。然而，外界質疑此舉背後有政治因素。印尼預定四月十七日舉行總統暨國會二合一選舉，佐科威正尋求連任，批評他的政敵質疑其伊斯蘭資歷背景，促使他正拉攏更多保守派穆斯林選民的支持，並挑選七十五歲的伊斯蘭教士安明（Ma’ruf Amin）為副手。

印尼媒體報導，佐科威競選團隊曾遊說佐科威讓巴錫爾提前出獄，藉此向民眾顯示，政敵指控佐科威迫害教士的說法不實。

印尼乃全球最大的穆斯林國家，一度被視為印尼最危險恐怖份子的巴錫爾雖多次被捕，但檢方多年來無法使他入獄，直到二○一一年才依反恐法律，以他協助支持印尼亞齊省幾個好戰份子訓練營為由，判處有期徒刑十五年定讞。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/