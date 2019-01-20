全民基本收入 印度錫金2022試行

2019-01-20

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕印度錫金邦政府日前宣布於二○二二年試行「基本收入制」，無條件定期向該邦六十一萬零五百七十七名居民提供現金補助，以替代各種社會福利措施；相關財源將來自該邦的觀光產業、水力發電等收益。此舉將成為全球迄今最大規模的基本收入制實施計畫。

錫金邦生活水準、民眾素質在印度各邦中名列前茅，識字率高達九十八％，貧窮程度遠低於全國平均、僅八％至九％。錫金邦過去也曾寫下多項創舉，包括在一九九八年成為印度首批禁用塑膠袋的地區，並在最近成為印度首個「有機邦」，不再使用化學合成農藥與肥料。

「基本收入制」過去雖曾在全球多地試行，但規模都不大，且成效不彰。加拿大安大略省二○一七年四月宣布一項涉及四千人的基本收入計畫，耗資一．五億加幣（約三十五．五億台幣），一年後因「昂貴且無法持續」而告終。芬蘭、美國加州也曾推行為期十八個月至兩年的試行計畫，芬蘭是對兩千名失業民眾每月發放六百三十美元；加州史塔克頓市則是對一百人每月發放五百美元。

「基本收入制」的用意，在於利用現金補助取代政府提供的社會福利措施，由人民決定「錢該怎麼花」。經濟學家對「基本收入制」提出的質疑，包括現金消費恐造成資源浪費、勞動力市場可能因此萎縮等。臉書創辦人札克柏格、特斯拉創辦人穆斯克等加州矽谷科技巨頭，則認為自動化接管人類工作的同時，有必要推行「基本收入制」。

印度錫金邦位於喜馬拉雅山脈南麓，是印度人口最少的邦。該邦的主要收入來源為觀光旅遊產業，每年到訪遊客超過兩百五十萬人。錫金邦的年降雨量豐富、河流落差大，可出售約九十％水力發電資源，種種條件使錫金邦成為印度獨一無二最適合試行「基本收入制」的地方。

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