難脫紙上談兵 川金二會恐淪「實境秀」

2019-01-20

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普十八日在白宮接見北韓領導人金正恩特使、北韓勞動黨副委員長兼統一戰線部長金英哲後，白宮宣布川普和金正恩將於二月底舉行第二次會談，日期和地點尚待公布，外傳越南、泰國、夏威夷和新加坡都是可能選項。然而，分析指出，川金首次會談空有願景、沒有實際進展，若「川金二會」仍未產生讓朝鮮半島無核化跳脫紙上談兵的具體步驟，恐將淪為兩大領袖各取所需的「實境秀」。

白宮發言人桑德絲表示，金英哲十八日先與國務卿龐皮歐會談一小時，之後轉往白宮，與川普會談一個半小時，交換兩國元首書信。桑德絲強調，由於朝方守信釋放美國人質，美朝進展良好，川普也很期待再會金正恩，但直至北韓落實完全、可驗證、不可逆的無核化前，仍將施壓及制裁。南韓也對川金二會「深表歡迎」。

紐約時報指出，去年六月新加坡的川金首會結束後，無核化談判進展就陷入僵局。之後川普逐漸拋棄對北韓迅速棄核的堅持，改口稱並未預期美朝協商很快會有成果，甚至宣稱北韓停止核武和飛彈試射，以及與金正恩建立私人關係，已降低（北韓）裁減軍備的迫切性。部分外交官及專家分析，川普爽快應允川金二會，將再次淪為無具體成果的媒體盛會。前美國對北韓特別代表尹汝尚更警告，北韓可能正利用美國拖延時間，慢慢成為廣受認可的核武國家。

美國智庫「國家利益中心」專家卡吉亞尼斯認為，美朝雙方均須在二次會談時端出實際成果，否則這場峰會恐淪為「電視實境秀」。目前任教於首爾高麗大學的前南韓外交部副部長金聖翰表示，除非北韓帶著其核武庫存清單上談判桌，否則川普不應解除制裁，或同意終止韓戰。

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