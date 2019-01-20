拯救新疆 美參眾兩院重提案制裁中國

2019-01-20

〔編譯張沛元／綜合報導〕正值華府在貿易、竊取科技、地緣政治及人權問題等各種議題上對中國日趨強硬之際，美國國會參眾兩院先後在十七、十八日重新提出制裁北京當局打壓新疆維吾爾人人權的法案，給予美國政府對抗中國迫害新疆人權的工具。

參院版的法案由共和黨參議員魯比歐與民主黨參議員梅南德茲於十七日提出，名為「維吾爾族人權政策法」，內容包括指派聯邦調查局（FBI）負責調查中國國安人員過去兩年來是否曾透過其遍及全球的勢力，恐嚇要將居住在美國的維吾爾人遣送回中國接受所謂的「再教育」；該法案也再度主張應該動用「全球馬格尼茨基人權問責法」，對參與鎮壓新疆少數民族的中國官員進行金融與差旅制裁。參議院去年十一月曾提出類似法案，但未能在休會前排入議程；眾院則在十八日提出類似法案。

身為美國國會暨行政當局中國委員會（CECC）共同主席之一的魯比歐說，美國必須要讓中國與中共官員為侵犯人權及可能的人道犯行負起責任，「現在就是採取行動的時刻」。眾院版法案提案人之一、民主黨眾議員蘇奧齊則說，新疆簡直淪為警察國度。

該法案呼籲美國應該「高度介入」，要求國家情報首長與國務院協調，就維吾爾族人所遭受的人權威脅提交報告，以及臚列參與建造及管理再教育營的中企名單；呼籲在國務院內成立新職，專門負責監督新疆少數民族遭鎮壓的發展；要求FBI提供情報以及保護美國公民與合法永久居留者免於在美國領土遭到中國政府的騷擾和恐嚇，並特別提及總部設在華府的自由亞洲電台數名維吾爾族記者在中國的親友都遭到逮捕、判刑入獄或下落不明。

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