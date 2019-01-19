人造流星秀 日明年瀨戶內海可見

2019-01-19

〔編譯張沛元／綜合報導〕搭載七枚超小型人造衛星的日本「愛普瑟隆四號」火箭（Epsilon-4），十八日上午從日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的發射場順利升空，進入繞地球軌道；倘若一切順利，其中一枚由日本新創公司ALE研發、肩負進行人造流星實驗的人造衛星，將在二○二○年春季於瀨戶內海上空製造人工流星雨。

JAXA開發的低成本固態燃料火箭「愛普瑟隆四號」，從鹿兒島縣肝付町的內之浦宇宙空間觀測所順利升空，所搭載的七枚人造衛星，稍後皆成功在距離地表約五百公里處與火箭分離，進入預定軌道運行；七枚人造衛星包括用於農業及測試日式折紙式太陽能的人造衛星，但其中最受矚目者莫過於ALE歷經七年研發的小型人造衛星，上頭攜帶四百顆模擬流星的金屬顆粒，預定二○二○年進行人工流星雨試驗。

ALE的流星雨人造衛星重六十五公斤，長寬各六十公分、高八十公分，未來一年將緩慢下降高度與進行包括控制位置在內的各種測試，最後在明年春天於廣島縣外海的瀨戶內海上空，釋放出直徑約一公分的金屬顆粒；這些顆粒會在大氣層中加熱燃燒，並於距離地表約六十至八十公里處，發出宛如流星般的光芒；人造流星的下降速度比真流星來得慢，且會持續發光多達十秒，估計以廣島為中心的方圓兩百公里內的六百萬人，都有機會欣賞到這場人工流星雨。

流星雨人造衛星屆時將會在距離地表三百九十公里處、即比距離地表四百公里的國際太空站更低處釋放顆粒，以避免撞上其他人造衛星、甚至國際太空站；倘若每次釋放五至二十個金屬顆粒，就能製造歷時約一分鐘的人造流星雨。

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