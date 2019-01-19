阻裴洛西搭軍機出訪 川普出賤招

2019-01-19

〔編譯魏國金／綜合報導〕在美國眾議院議長裴洛西十七日率領的國會代表團成員正準備坐上巴士，從國會山莊駛往華府外的空軍基地，搭機赴阿富汗戰區等地訪問時，總統川普突發函文通知，政府關門期間，不得動用軍機出訪。川普此舉明顯報復裴洛西日前也以相同原因，建議他延後國情咨文，同時顯示該停擺僵局不僅距離解套尚遠，且演變成美國兩大政治人物的個人惡鬥。

川普在充滿嘲諷的信函中告知裴洛西，「很抱歉通知妳，你們前往布魯塞爾、埃及與阿富汗的行程已延後。當停擺僵局結束後，我們會重新安排這七天的遊覽」、「鑑於八十萬偉大的美國人沒拿到薪水，我確定妳會認同延緩這個公關活動是恰當的」、「若妳想搭乘商用客機進行你們的旅程，那絕對是妳的特權」。

裴洛西的發言人漢米爾指出，裴洛西此行是要向駐阿富汗美軍致謝、向北約重申美國的堅定同盟，並「從前線人員」獲取情報與國安報告。按慣例，該行程基於安全考量不應公開，白宮函文卻將之公布。此外，在政府關門期間，不僅川普曾出訪伊拉克，共和黨國會議員組成的代表團也完成類似訪問。國防部官員透露，裴洛西確實要求國防部支持該出訪，同時也獲批准。儘管有四分之一聯邦政府部門關門已達二十七天，但國防部未受衝擊。

為了平息民主黨人的激烈抨擊，白宮隨後宣布將取消財政部長努勤率領的代表團赴瑞士達沃斯出席世界經濟論壇。白宮發言人桑德絲說，川普做為美國最高統帥，有權臨時取消國會議長的出訪；她補充，「我們想把她留在華府，總統希望她在此進行協商」。三十一日是美國聯邦政府下次發薪的準備期限。

裴洛西十六日以政府關門衝擊安全為由，建議川普將二十九日在國會舉行的國情咨文演說延後，或改在白宮內進行。白宮否認川普十七日的舉措是以牙還牙。共和黨參議員葛蘭姆雖批評裴洛西「拿國情咨文耍權術」，但也指責川普，「不應用幼稚行為冤冤相報」；民主黨眾議院二號人物霍耶抨擊川普的行為「小家子氣！小心眼！」曾在海軍服役二十年的民主黨新任眾議員魯瑞亞不滿地說，總統稱國會議員此行是「公關活動」的言論，羞辱了在前線服役的勇敢美軍。

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