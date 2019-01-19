中企搶購破產韓船廠 菲律賓剉咧等

2019-01-19

〔編譯周虹汶／綜合報導〕南韓前十大財閥「韓進集團」旗下「菲律賓韓進重工建造」，本月因拖欠四億美元貸款，於菲國宣告破產，不僅金額創當地新高紀錄，該公司在菲國蘇比克灣蓋的東南亞最大造船廠將由誰入主，更引發關注。由於極具戰略價值，且中國企業收購態度積極，在南海問題長年未解之際，菲國國防部建議由自家政府全面接管或保有部分股權以利掌控。菲國總統杜特蒂雖尚未表態，但他的親中立場，恐成中國勢力在該爭議海域取得新立足點的關鍵加持。

目前對該造船廠表達興趣者，含括美國、澳洲、日本、南韓等國企業；但有兩家來自中國，其中一間甚至是中國國有企業。鑑於中國當局近年常派本國企業擔任工業間諜，菲國官員唯恐這兩家公司也聽命於中國政府，更憂心當地淪為中國前進南海恣意插旗的進階據地。

菲國國防部長羅倫沙納十七日告訴外國記者，他前一天與外交部長陸辛、多名經濟官員一同會見總統杜特蒂時，已當面提及此事，當場也轉述菲國海軍想法，「為什麼菲律賓不接管？這樣我們在那邊就有個海軍基地。」羅倫沙納對海軍想法深表認同，「然後我們就會有造船能力」，甚至如一名菲律賓參議員所言，「現在應全盤接管」，以助本國人增加就業機會。菲國海軍希望十年內添購二十艘船艦，加速滿足海岸防衛隊和漁業局船舶需求，以及進階打造菲國海軍部隊。

他強調，中國強佔菲國沿岸部分島礁並軍事化，導致南海問題已成菲律賓「最關鍵」的安全挑戰，菲國未忘國際常設仲裁法院（ＰＣＡ）二○一六年有利菲國的判決結果，更不會放棄自家分寸領土。

蘇比克灣位於菲國呂宋島中西部，西臨南海，距離首都馬尼拉約八十五公里，和中國、我國、菲國皆聲索主權的黃岩島也僅二八○公里之遙，美軍昔日海外最大軍事基地就在當地蘇比克灣海軍基地。

至於上述造船廠，二○○六年由擴張海外的南韓「菲律賓韓進重工建造」起建，位於蘇比克灣北部雷東多半島，規模屬全球第四，為菲國暨東南亞最大造船廠，替當地帶來兩萬個工作機會。美國海軍在西太平洋地區的船艦維修工作暌違當地二十年後，一二年也正式宣告由它負責。

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