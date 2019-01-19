金正恩二月訪越南 傳川金再會

2019-01-19

北韓二把手金英哲訪美

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩去年六月首次會晤後，為朝鮮半島去核化邁出重要一步，但半年來的實際成果備受質疑。在傳出金正恩二月將赴越南國是訪問之際，北韓二把手勞動黨中央副委員長兼統一戰線部部長金英哲於美東時間十八日上午十一時（台灣時間十九日零時），在華府與美國務卿龐皮歐會談，預料將促成「川金二會」順勢在越南舉行。越南方面也已表達強烈承辦意願。

越南「籌備工作」已在進行

越南總理阮春福十七日接受彭博電視台訪問指出，雖然還不清楚（川金二會）最終決定，「但越南若雀屏中選，我們將盡最大努力推動會議」。越南政府消息人士則透露，相關「籌備工作」已在進行，首都河內、中部峴港等若干城市都可能是舉辦地點，「我們已經準備好了。」越南和美朝均有外交關係，向來積極爭取主辦國際要事，以彰顯國際地位。再者，北韓與越南的距離，也在金正恩專機飛行能力範圍內。

「川金二會」此前一直眾說紛紜，但路透十七日引述知情人士指出，金正恩擬在二月八日後赴越南國是訪問；南韓多家媒體也引述美國政府情報透露，華府已向平壤提議，川金可於二月第二或第三週在越南登場。更重要的是，金英哲十七日起訪美三天，將在華府與龐皮歐商討川金二會詳情，也可能赴白宮會見川普，親手轉交金正恩的親筆信。韓聯社指出，川普最快十八日就會宣布川金二會消息。

川金二會 料「行動對行動」

金英哲此次訪美享有高規格待遇，不但由美國對北韓特別代表畢根和國務院禮賓司負責人親自迎接，並由國務院外交安全局負責維安工作，更下榻距離白宮僅一．六公里的杜邦環島飯店，成為二○○○年後首位在華府「過夜」的北韓顯要。路透十八日引述外交消息來源指出，美朝高層級外交官十七日起也在瑞典斯德哥爾摩會談，會談將持續到週末，出席者包括北韓外交部次長崔善熙及畢根等。

美朝去年十一月突取消高層會談後，兩造一度陷入僵局，直至金正恩在元旦談話中軟硬兼施，要求美國停止制裁，並強調不再製造核武，且樂意與川普見面後，雙方外交接觸才逐漸活絡。南韓統一外交安保特別助理文正仁等專家分析，川金二會料將「行動對行動」，平壤將承諾廢除寧邊核設施，以及停止製造可搭載核彈頭的洲際彈道飛彈，換取華府解除部分經濟制裁，促成重啟開城工業區。

此外，南韓外交部長康京和十六日指出，若北韓在放棄武器方面有實際行動，華府可能會正式宣布終止韓戰，並提供人道救援及設立永久對話機制。然而，布希總統時代的白宮國家安全會議亞洲事務主任車維德則擔憂，此時正值聯邦政府局部停擺，以及「通俄門」持續調查之際，川普可能為了獲取「勝利」，而與北韓達成一項壞協議。

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