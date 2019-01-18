西雅圖居不易 微軟砸150億蓋平價宅

2019-01-18

〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於總部所在地附近的美國華盛頓州最大城西雅圖市周遭居住成本節節高升，不光提供高薪造福旗下員工，美國跨國電腦科技公司「微軟」十六日公開承諾提供五億美元（約一百五十億台幣）資金，協助該州三分之二大企業聚集的普吉特地區加速興建「平價住宅」。

微軟高層十六日公開發文直言，普吉特地區近年房子蓋不夠給當地居民住，微軟因此提供五億美元，成就興建當地平價住宅，做為解決之道。

微軟一九七五年由新墨西哥州起家，四年後才正式進駐華盛頓州，辦公室最初設於普吉特地區的貝爾維尤市，一九八六年才正式遷到附近的華州雷德蒙德市至今，距離前總部僅十五公里，旗下員工數在該州名列前茅。而二○一一年以來，國際企業林立的普吉特地區工作機會增加廿一％，當地新蓋住屋卻僅多十三％，供需不等的情況下，當地房價近八年漲了將近一倍，也讓大西雅圖晉升全美第六貴地區。

不過，工作成長率與住房增加率的差距，在西雅圖周邊城市拉得更大，微軟意識到「這是一個大問題」且勢將「持續惡化」，才決定提供五億美元，幫助產出解決方案。

其中二．五億美元，以市場利率協助低收入戶解決住房問題。另兩千五百萬美元，做為幫忙當地無家可歸者的慈善基金。最後二．二五億美元，預計以低於市場利率的條件，補助中收入戶家庭住房維護與興建工作，初期相中西雅圖東部六個城市與華盛頓湖等地，以免當地中等收入以下居民薪水調幅追不上房價漲幅，被逼得住到遠離工作地點的地區，期待這筆資金能讓教師、護士、第一線救難人員等社會要角「終結工作日長途通勤」噩夢。

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