保位險勝 梅伊再戰脫歐

2019-01-18

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國首相梅伊在日前遭國會否決脫歐協議後，十六日又面臨在野黨在國會對她的政府提出不信任投票，最後以十九票的差距驚險躲過倒閣危機，但英國朝野在脫歐協議上的歧見仍未除；梅伊十七日忙著提出新協議，並與跨黨派下議院議員見面以尋求支持，但主要反對黨工黨拒絕接受梅伊招安，並要求梅伊排除英國在無協議下脫歐的可能性，還放話有可能再對梅伊逼宮。

儘管國會十五日以兩百多票的差距否決梅伊與歐盟達成的脫歐協議，但在工黨黨魁柯賓提出、十六日進行辯論與表決的不信任動議的投票中，卻以三二五對三○六票保住官位，主要原因在於保守黨國會議員團結力挺，以及保守黨友黨、北愛小黨民主統一黨（ＤＵＰ）與反對梅伊脫歐協議的下議院強硬派「歐洲研究小組（European Research Group）」倒戈相向。二度躲過逼宮危機的梅伊表示，不信任案未過意味她的政府已贏得國會的信心，是「尋求向前邁進之方式」的時刻。

反對黨工黨黨魁拒會面

以順應民意帶領英國脫歐為己任的梅伊，呼籲各造放下私利，並將於十七日與各黨派領袖以及包括民主統一黨在內的國會議員，舉行具有建設性的會面以突破僵局，並對柯賓拒絕出席表示失望。

柯賓要求梅伊必須放棄脫歐紅線，否則不會與梅伊討論新協議，此外也要求梅伊排除英國無協議脫歐的可能性。在被問到是否會再對梅伊政府提不信任動議，柯賓表示，若有必要就會再提。

暫時穩坐首相寶座的梅伊目前正準備能在廿一日送交下議院的新協議。下議院定廿九日討論脫歐的下一步。廿九日距離英國正式脫歐日正好兩個月，英國將在三月廿九日正式與合作長達四十六年的貿易夥伴分道揚鑣。倘若英國在無協議的情況下脫歐，英國與歐盟間將因現行的貿易協議失效而使貿易壁壘高聳。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/