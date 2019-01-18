美政府停擺 民主黨籲延後國情咨文

2019-01-18

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西十六日致信總統川普，籲請他在聯邦政府部份停擺之際，延後他定於廿九日在聯邦眾議院發表的國情咨文。川普政府經濟學家已承認，長期政府停擺對經濟的拖累，比原先預測還要嚴重。

裴洛西致信表示，負責維安的特勤局與國土安全部，在政府部份關門之際缺乏足夠經費運作，基於安全考量，國情咨文應該延後。除非政府在本週重啟，否則應另擇日期，而且改以書面形式發表咨文。裴洛西也告訴記者，川普可改在白宮橢圓形辦公室發表。

然而，川普似乎無意放棄這次機會。數名白宮官員匿名透露，川普完全不受裴洛西的信件影響，且該信可能為川普開啟「創意性替代方案」，令他能另擇他處發表演說。

美國憲法未規定國情咨文如何進行，電視實況轉播、帶有議題設定的國情咨文演說是近代現象。一九四四年，總統羅斯福因健康問題曾以書面發表。一九八六年，總統雷根因挑戰者號太空梭失事，曾延後國情咨文演說。

分析指出，裴洛西可能意在不讓川普利用演說之便，在民主黨掌控的眾議院上，抨擊民主黨是造成僵局的罪魁禍首。裴洛西亦可能在提醒川普，她已握有權力阻撓他的議程，顛覆他的計畫。共和黨人則斥責裴洛西將國情咨文演說政治化。

共和黨籍參議員葛蘭姆、民主黨參議員庫恩斯起頭的跨黨派連署信，正在參院議員間流傳，旨在促請川普放棄他的美墨邊牆預算要求，為結束政府停擺創造條件，但仍有許多共和黨議員不願簽署。

白宮經濟顧問哈塞特十六日坦承，聯邦政府局部停擺對美國經濟造成的傷害是原先預估的兩倍，導致單季經濟成長率每週流失○．一三％，意味聯邦政府停擺近四週以來，美國經濟成長率折損約○．五％。但哈塞特強調，政府停擺應不會對經濟產生長期衝擊，一旦停擺結束，預料經濟成長率將回到三％。

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