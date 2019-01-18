談判沒交集 美2月啟動退出中程核武條約

2019-01-18

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國國務院主管限武和國際安全次卿湯普森（Andrea Thompson）十七日表示，俄國拒絕讓違反「中程核武條約（INF）」的飛彈系統接受適當檢查，美方將於二月二日啟動INF退出程序，通報六個月後條約作廢。對此，俄國外交部反控，美方在挽救條約上不願合作。

美國國務卿龐皮歐於去年十二月祭出最後通牒，要求俄方在六十天內拆除違反INF的「9M729陸基巡弋飛彈系統」，若未遵守美方將啟動條約退出程序。INF為美蘇在冷戰時期簽署，禁止射程五百至五千五百公里間的陸基飛彈，美方認為俄國可使用該系統轟炸歐洲，應遵照INF摧毀。

為此，美俄外交官員十五日於日內瓦會談，雙方互責彼此將條約推往崩潰邊緣。之後，湯普森於布魯塞爾對北約簡報時指出，與俄談判無法有任何突破。俄方僅提供「靜態展示」，只能一瞥其飛彈系統，無法校驗其彈頭確切射程。美方想檢視測試中系統，而非俄國軍方可以「控制結果」的環境。

然而，俄國外交部長拉夫羅夫在日內瓦會談後指稱，俄方準備要挽救INF。籲請歐洲國家能幫助影響美國，不應只是追隨美國立場。俄方談判代表在十六日曾提出另外舉行對話，但未收到美方回應。

北約秘書長史托騰伯格強調，俄國必須恢復遵守INF規定，但他坦承北約盟國必須為INF的瓦解做好準備。歐洲盟邦也憂心，美國在歐洲部署飛彈，可能如一九八○年代，讓歐洲陷入美蘇間的核武競爭。

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