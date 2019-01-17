墨毒梟躲通緝 作證前總統收賄30億

2019-01-17

〔編譯張沛元／綜合報導〕自稱是外號「矮子」的墨西哥販毒集團首腦古茲曼得力助手、已認罪並與檢方合作的前哥倫比亞毒犯希溫特斯（Alex Cifuentes Villa）十五日當庭作證表示，墨西哥前總統潘尼亞‧尼托曾向古茲曼索賄，雙方最後以一億美元（約台幣三十億元）成交，古茲曼藉此獲得不會遭追緝的免死金牌。潘尼亞‧尼托的發言人痛斥希溫特斯證詞「虛假污衊」。

潘尼亞‧尼托斥「虛假污衊」

這是古茲曼案自去年十一月於美國紐約開庭審理以來的最嚴重指控，暗示販毒集團的黑手已深入墨國政治體制最高層。希溫特斯說，已於去年底卸任的潘尼亞‧尼托，曾找上西納羅亞（Sinaloa）販毒集團首腦古茲曼與「五月」贊巴達（Ismael "El Mayo" Zambada），開價兩億五千萬美元，交換官方撤銷對古茲曼的追緝；但古茲曼還價，只願意出一億美元。這筆錢最後透過一名中間人支付，時間是潘尼亞‧尼托已當選總統、但尚未就職的二○一二年十月。

希溫特斯還說，古茲曼及其黨羽也曾賄賂其他墨國官員，像是行賄軍方一千萬至一千兩百萬美元，要求軍方殺掉或逮捕古茲曼在販毒界的對手雷瓦兄弟的合夥人。但當古茲曼的律師李奇曼引述希溫特斯過去的證詞詢問希溫特斯，雷瓦兄弟是否曾對另一名墨國前總統卡德隆行賄，希溫特斯則回以不太清楚，稍後又說不記得了。

李奇曼已遞件讓古茲曼擔任潛在證人，意謂古茲曼有可能在作證時踢爆更多驚人內幕。李奇曼去年十一月曾稱，目前仍在逃的贊巴達才是西納羅亞真正領袖，且因行賄潘尼亞‧尼托，所以從未身陷囹圄，暗示古茲曼是被墨國政府與雷瓦兄弟聯手誣陷，藉此幫古茲曼脫罪。潘尼亞‧尼托與卡德隆當時就否認收賄，潘尼亞‧尼托還說，要是他的政府曾收賄，怎可能抓古茲曼兩次，還讓他被引渡到美國受審。

西納羅亞販毒集團號稱影響力遍及全球，其首腦古茲曼過去三度被捕、兩度越獄，第二次被捕的二○一四年、第二次越獄的二○一五年、第三次被捕的二○一六年，與被引渡到美國受審的二○一七年，都發生在潘尼亞．尼托任內。

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