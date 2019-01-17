美英首度南海聯合軍演 施壓中國

2019-01-17

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國與英國海軍近日共同在南海海域演習，這是自中國於南海建立基地以來，美、英兩國首度在此海域聯合演習，美國海軍聲明，演習目的是「處理共同安全優先議題」。

英擬在亞洲新建基地

美國海軍十六日發表聲明，指美國海軍飛彈驅逐艦「麥康貝爾號」（USS McCampbell）與英國海軍巡防艦「阿蓋爾號」（HMS Argyll），於十一日至十六日期間在南海聯合演習，執行通訊等演練及人員交流。一名海軍發言人表示，至少自二○一○年以來，沒有美英聯合軍演的紀錄，「尤其是在南海」。

美國經常在南海進行「自由航行」行動和演習，凸顯其在此區航行的權利，但英國直到最近才在這片爭議海域展現其軍事力量。英國國防部長威廉森本月初接受週日電訊報訪問時，甚至提出在亞洲新建一處英國軍事基地的構想。

中國暨南大學東南亞事務專家張明亮說，美、英會否認這場演習針對任何國家，但這向中國傳遞明確訊息，「美國和英國在抗議中國的南海政策」；中國也無疑地會視此為施壓，且會公開批評此舉。

「今年優先關注南海」

美國智庫「外交關係協會」十四日針對去年底公布的「預防優先事項調查報告」中南海部分發表報告，指中國和一個或多個東南亞國家，為了南海主權爭議發生武裝衝突，是美國二○一九年的最高優先關注事項，評估衝突發生可能性為中度，一旦發生，將顯著衝擊美國利益：若中國與菲律賓為了爭奪南海能源、漁業資源而起衝突，美國會因與菲律賓簽署的防衛條約被捲入。

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