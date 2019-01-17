脫歐協議敗陣 梅伊面臨保位戰

2019-01-17

提前大選？ 今凌晨揭曉

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國下議院十五日針對首相梅伊與歐盟達成的脫歐協議進行表決，結果以四三二票反對、二○二票贊成的懸殊比數，一如預期地遭到否決，打破一九二四年工黨政府的一六六票最大差距紀錄，成為英國政府九十五年來最大挫敗。反對黨工黨黨魁柯賓隨即對梅伊政府提出不信任動議，尋求提前舉行大選，預計十六日晚間七時（台灣時間十七日凌晨三時）表決。

如果下議院通過不信任案，保守黨政府仍有十四天時間重新取得議員信任，通過信任動議；或是組成另一個可贏得信任動議的政府。除非無法通過任何信任動議，國會才會解散並提前舉行大選；英國衛報指出，選舉相關準備工作約需二十五個工作天。

小黨反協議 並未反梅伊

然而，不信任動議通過的可能性不高。十五日雖有高達一一八名保守黨議員倒戈，對脫歐協議投下反對票，但保守黨議員支持不信任動議的可能性相當小，他們不見得希望提前舉行大選，更不用說讓工黨主導政府。北愛保守派小黨「民主統一黨」（DUP）十五日已表態，將在不信任動議上支持梅伊；反對梅伊脫歐協議的下議院強硬派「歐洲研究小組」，也表態支持梅伊。

隨著三月二十九日「脫歐日」逐漸逼近，梅伊十五日證實，將邀請其他黨派會商，就是否能產生符合各方期許的脫歐方案進行討論。新的脫歐方案須在二十一日前交付國會表決；一月二十一日係英國政府若無法與歐盟達成可行協商，國會將接手脫歐進程的最後期限。由於英國脫歐協議須獲得英國內閣、歐洲理事會、英國國會、歐洲議會的政治背書，才能正式生效，英國在脫歐日自動「無協議」硬脫歐的可能性已越來越大。

歐盟執行委員會主席容克十五日敦促英國儘速釐清意向，聲稱英國國會否決脫歐協議的行為，導致「英國無序脫歐的風險上升」，重申目前的脫歐協議「是合理的讓步，且可能是最好的協議」。法國、奧地利表態不會重談脫歐協議，不會就脫歐議題對英國讓步。德國總理梅克爾對此表示遺憾，但強調在「脫歐日」前還有時間可以談判。

與此同時，已有許多歐盟成員國著手研擬因應英國「無協議」脫歐的舉措，其中包括德國國會正在商議當中、規範國籍等事宜的「英國脫歐過渡法」，該法預計在「脫歐日」當天開始實施。

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