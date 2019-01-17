脫歐協議敗陣 梅伊面臨保位戰

提前大選？ 今凌晨揭曉
〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國下議院十五日針對首相梅伊與歐盟達成的脫歐協議進行表決，結果以四三二票反對、二○二票贊成的懸殊比數，一如預期地遭到否決，打破一九二四年工黨政府的一六六票最大差距紀錄，成為英國政府九十五年來最大挫敗。反對黨工黨黨魁柯賓隨即對梅伊政府提出不信任動議，尋求提前舉行大選，預計十六日晚間七時（台灣時間十七日凌晨三時）表決。
如果下議院通過不信任案，保守黨政府仍有十四天時間重新取得議員信任，通過信任動議；或是組成另一個可贏得信任動議的政府。除非無法通過任何信任動議，國會才會解散並提前舉行大選；英國衛報指出，選舉相關準備工作約需二十五個工作天。
小黨反協議 並未反梅伊
然而，不信任動議通過的可能性不高。十五日雖有高達一一八名保守黨議員倒戈，對脫歐協議投下反對票，但保守黨議員支持不信任動議的可能性相當小，他們不見得希望提前舉行大選，更不用說讓工黨主導政府。北愛保守派小黨「民主統一黨」（DUP）十五日已表態，將在不信任動議上支持梅伊；反對梅伊脫歐協議的下議院強硬派「歐洲研究小組」，也表態支持梅伊。
隨著三月二十九日「脫歐日」逐漸逼近，梅伊十五日證實，將邀請其他黨派會商，就是否能產生符合各方期許的脫歐方案進行討論。新的脫歐方案須在二十一日前交付國會表決；一月二十一日係英國政府若無法與歐盟達成可行協商，國會將接手脫歐進程的最後期限。由於英國脫歐協議須獲得英國內閣、歐洲理事會、英國國會、歐洲議會的政治背書，才能正式生效，英國在脫歐日自動「無協議」硬脫歐的可能性已越來越大。
歐盟執行委員會主席容克十五日敦促英國儘速釐清意向，聲稱英國國會否決脫歐協議的行為，導致「英國無序脫歐的風險上升」，重申目前的脫歐協議「是合理的讓步，且可能是最好的協議」。法國、奧地利表態不會重談脫歐協議，不會就脫歐議題對英國讓步。德國總理梅克爾對此表示遺憾，但強調在「脫歐日」前還有時間可以談判。
與此同時，已有許多歐盟成員國著手研擬因應英國「無協議」脫歐的舉措，其中包括德國國會正在商議當中、規範國籍等事宜的「英國脫歐過渡法」，該法預計在「脫歐日」當天開始實施。
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面對英國的脫歐協議草案遭到否決，歐洲議會十六日在法國史特拉斯堡商議英國可能無協議脫歐的應變事宜。（美聯社）
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在大批保守黨議員倒戈的情況下，英國首相梅伊與歐盟談定的脫歐協議草案，十五日以懸殊比數在國會遭到否決。梅伊十六日還將面對反對黨發動的不信任案表決。（美聯社）
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