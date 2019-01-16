港大發現廣效抗病毒化合物 可治MERS

2019-01-16

〔編譯魏國金／綜合報導〕香港大學研究團隊在老鼠的實驗中發現，稱為「AM580」的廣效化合物可阻止許多流感病毒株—包括禽流感H1N1、H5N1、H7N9，引發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）與中東呼吸症候群（MERS）的冠狀病毒，以及茲卡病毒與71型腸病毒的複製。研究人員表示，希望五年後研發出可對治許多棘手傳染病，及尚未出現的全新病毒的超強效新藥。

疫苗通常只能因應一種病毒株，但病毒永遠有突變的可能，使得能用於對抗多種病原體的廣效抗病毒藥物，被視為相關新藥的「聖杯」。南華早報報導，目前唯一獲得批准的廣效抗病毒藥物，是用於治療SARS的「利巴韋林」（ribavirin）。領導AM580研究的傳染病專家袁國勇指出，AM580「在中斷多種病毒的生命週期上高度見效」，應用廣度與效能均非利巴韋林能望其項背，「它是有巨大潛力的藥物」。

愈來愈多新藥研究基於抗藥性而避免直接鎖定病毒，轉而探尋可中斷病毒使用宿主細胞內的脂質以進行複製的化合物。研究第一作者、博士後研究員袁碩峰解釋，AM580可阻止細胞蛋白SREBP與DNA序列SRE的結合，該結合將產生幾乎所有類型病毒在複製時都需要的脂質。實驗發現，感染MERS病毒的老鼠在施用AM580後，其存活率達百分之百；至於未施用AM580的老鼠，病毒在肺與腦部的感染程度是前者的一萬倍。類似效果也呈現在感染H7N9病毒的老鼠。

研究團隊認為，AM580未來可發展成安全的抗病毒藥物，因其化學結構與目前在日本用來治療急性骨髓性白血病的藥物「tamibarotene」非常類似。袁碩峰說，他們正研究AM580與tamibarotene能否做為預防性藥物。港大已在美國申請AM580專利，接下來將在更多種動物—包括豬隻與靈長類動物—身上進行藥物試驗。

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