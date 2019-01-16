遭囚維權律師 獲德法人權獎

2019-01-16

〔編譯周虹汶／綜合報導〕德國與法國政府合辦的「德法人權法治獎」，去年十一月宣布第三屆十五位人權鬥士，德、法駐中國大使十四日在德國駐中國大使館，頒獎給目前身陷囹圄的中國維權律師余文生。余文生妻子許艷出面代為領獎時，當場將此殊榮與二○一五年「七○九維權律師大抓捕事件」所有落難者共享，並呼籲各界持續關注全案，「讓困境中的人權捍衛者看到希望」。

許艷強調，「我們身邊還有很多人權律師因辦理人權案件、努力促進法治而遭受迫害，甚至失去自由。」例如維權律師王全璋失聯至今，他的另一位辯護律師李昱函也被羈押，七○九案相關律師文東海、程海、隋牧青、謝燕益等人的律師執業證更紛紛遭吊銷或註銷。被捕一年後「被認罪」的律師王宇，迄今仍無法正常執業。

余文生是北京商務律師暨「中國人權律師團」成員，曾代理中國政府眼中的「邪教」法輪功學員案件多起，也為王全璋等七○九事件被捕律師辯護。此外，他前年控告北京市政府治霾不力，去年更提出五項修憲改革建議，中國政府隨後註銷他的律師證，並將他逮捕，指他觸犯「妨害公務罪」及「煽動顛覆國家政權罪」，他至今見不到任何辯護律師。

中國還是一個專政社會 90歲經濟學家缺憾

十四日迎來九十大壽的中國知名經濟學家茅於軾，當天也在英國《金融時報》自述，「我最大的缺憾，很簡單，就是中國還是一個專政社會。」他一個月前曾對「美國之音」（VOA）直言，已故中共主席毛澤東提倡並寫入憲法的「人民民主專政」理念，「是天大的笑話。一個實行民主的國家是不可能同時又實行專政的，實行專政的國家也不可能實行民主」。

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