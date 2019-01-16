駕照失效亂象多 脫歐救生包上市

2019-01-16

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國國會十五日晚間表決梅伊政府與歐盟達成的脫歐協議草案，有女議員為了不缺席這場歷史性表決，特地延後剖腹產。而為了因應英國可能無協議脫歐，政府呼籲僑居歐盟國家的英國駕駛人儘快換領當地駕照，以免脫歐後還得重考；也有民眾囤積民生用品，以防脫歐後的混亂，市面上出現多種「脫歐救生」主題商品。

目前懷孕九個月的工黨議員希狄克（Tulip Siddiq）說，她因出現妊娠糖尿病，醫師將剖腹產時間從最初的二月四日提前至一月十四或十五日，但為了表決脫歐案，她在醫師同意下，已將手術時間延到十七日，丈夫也支持她的決定。

女議員為投票 延後分娩

希狄克說，儘管國會設有「配對」機制，即正、反兩方有一方無法出席表決時，另一方經過協議也減少相同人數投票，以維持原有比例，但保守黨去年在一項貿易法案上推翻這項機制，令她無法信任這套做法。

鑑於英國可能無協議脫歐，交通部十四日發文呼籲目前居住在歐盟國家的一百三十萬英國人，儘快換領居住國駕照。目前英國駕照可直接在歐盟、歐洲經濟區使用，無須額外持有國際駕照。交通部表示，若英國在無協議情況下脫歐，短期前往歐盟國家的英國人須返國申請國際駕照。

脫歐也引發民眾囤積物資的心理，市面上出現一份售價近三百英鎊（約一萬兩千台幣）的「脫歐救生包」，內有三十天份的冷凍乾燥糧食、濾水和生火器材。六十一歲的梅爾（Lynda Mayall）說，她怕脫歐後會有幾個月的「混亂」，因此買了一份救生包，補充她囤積的罐頭食品、衛生紙等。「臉書」社團「48％末日生存者」（48％ Preppers）有超過三千五百人加入，討論「有用的脫歐後求生之道」。

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