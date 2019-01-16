英恐無協議脫歐 德否認要讓步

2019-01-16

英國政府面臨百年來最大挫敗

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國國會下議院十五日晚間七時（台灣時間十六日凌晨三時），針對首相梅伊與歐盟達成的脫歐協議草案進行表決，梅伊在最後關頭呼籲議員慎重考慮，避免國家分裂、民主顛覆，但下院可能以最多超過兩百票的懸殊差距予以否決，使英國政府面臨九十五年來最大挫敗。英國媒體聲稱，德國總理梅克爾已向梅伊伸出援手，一旦協議遭否決，歐盟將考慮做出更多讓步，俾便梅伊推動下院第二次表決。但德國政府已予否認。

票數差距恐超過兩百票

梅伊與歐盟談成的脫歐協議草案，須經下院通過後才能修法，但該協議最大爭議在針對北愛爾蘭與歐盟成員國愛爾蘭的邊界問題，訂下避免「實體邊界」（硬邊界）的「邊境保障方案」（backstop）—即英國在三月二十九日正式脫歐後，直到二○二○年十二月卅一日緩衝期結束前，若未能就英歐全新經貿關係達成共識，北愛將暫時維持對歐盟的開放狀態。

這項機制遭保守黨脫歐強硬派、北愛民主統一黨（DUP）及工黨留歐派詬病，投下反對票的議員可能超過兩百人，使協議要在六三九票的下院中跨過三二○票過關門檻，難如登天。

傳梅克爾願伸援梅伊

梅伊十四日前往下院做最後努力，坦言該協議是「不完美的妥協產物」，但希望議員「再看一眼」，思考歷史將如何檢視其決定。她甚至私下警告保守黨議員，協議若遭否決，工黨恐重新執政，但幾乎沒有人被梅伊說服。

值得注意的是，太陽報引述政府高層消息人士報導，梅伊十三日與德國總理梅克爾有一段「非常正面」的電話談話，梅克爾坦言「無協議」脫歐對所有人都是「一場災難」，因此歐盟可能會做出更多讓步，包括說服愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）同意為「邊境保障方案」訂定明確期限，讓梅伊得以推動二次表決。

歐盟十四日再次向梅伊保證，將盡力在緩衝期內達成新貿易協議，避免啟動備受爭議的「邊境保障方案」。工黨黨魁柯賓已揚言，將向梅伊政府提出不信任案，促成重啟大選。前閣員博爾斯（Nick Boles）領導的「後座議員」，則計畫修改議事規則，改由國會掌控脫歐進程。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/