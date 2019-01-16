五角大廈:中國全球擴張 威脅美軍

2019-01-16

指中不擇手段 擴大影響力

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國再次對中國威脅示警！美國國防部在近日向國會提交的「中國全球擴張對美國防務影響評估」報告中指出，中國在全球各地擴大軍事、經濟、科技等方面的影響力，並進行整合運用，包括謀求擴充海外軍事基地，繼續推動「中國製造二○二五」、「一帶一路」及「數位絲路」計畫等，已對美軍在海外的部署和行動產生影響，國防部將持續評估相關影響，確保美軍仍具有戰勝的力量。

一帶一路 擴展至北冰洋

五角大廈強調，具備戰略目的的「一帶一路」，如今已擴展至北冰洋、拉丁美洲等全球範圍，藉由建立經濟連結使各國利益與中國掛勾，當中國在敏感問題上的做法和立場遭遇批評或抵制時，北京將握有予以威懾的籌碼。例如，中國在東非國家吉布地（Djibouti）開闢首個海外軍事基地，以及之後可能增設的基地，將提升人民解放軍防堵其他國家使用傳統武力，以及維繫解放軍海外運作的能力。若中國海軍藉此在印度洋、地中海和大西洋的港口部署後勤設備及資源，將直接影響美軍的海外部署、訓練和後勤支援。

報告指出，中國利用違背市場機制的經濟投資計畫，達成特定政治目的的案例已有十七起；中方企圖藉此對他國政策行使否決權，尤針對美國盟邦和夥伴，不僅將損及他國主權和經濟，也將威脅美軍的行動空間。此外，中方也積極打造「數位絲路」，透過中國電信、中國聯通、中國移動、華為和中興等國營或相關企業，大力發展5G通訊、光纖、海底電纜等，也將對美方維持軍事優勢構成威脅。

報告也指出，並非中國所有海外擴張計畫都構成威脅，但美方對於中國採取違反國際規範、傷害他國主權，以及削弱美國與盟邦安全的行動感到憂慮。因此，五角大廈將支持「國防戰略報告」（NDS）提及的「全政府戰略」，將美方與中國、俄羅斯的長期戰略競爭視為優先項目。

美擬建立更具毀滅性軍力

為反制中國，五角大廈將從四方面著手：一、建立更具毀滅性的軍力，以獲致軍事優勢；二、強化盟邦及夥伴的軍力，以佈建可推進共同利益的健全網絡；三、進行內部改革，以實現更佳的執行和承擔能力；四、拓展競爭領域，以創造美方優勢。不過，競爭不代表衝突無可避免，美軍也不排除與中方在具有共同利益的領域合作，條件是過程須透明、非侵略性。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/