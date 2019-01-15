稱智商跟種族有關 DNA之父榮銜全被撤

2019-01-15

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國紐約冷泉港實驗室（Cold Spring Harbor Laboratory）十三日證實，因與研究夥伴共同發現去氧核醣核酸（DNA）雙螺旋結構而獲頒一九六二年諾貝爾醫學獎的知名美國科學家詹姆斯‧華生（James Watson），因發表「應受譴責」的歧視黑人言論，聲稱種族與智商息息相關，而被撤銷該實驗室的所有榮銜，包括榮譽負責人、榮譽教授與榮譽董事。

冷泉港實驗室透過聲明表示：「華生就種族與基因等主題，發表毫無根據、輕率魯莽的個人見解，冷泉港實驗室予以嚴正駁斥。相關論述應受譴責、被學界唾棄，也絕不代表冷泉港實驗室所有董事、全體教職員或學生的看法。冷泉港實驗室譴責這種濫用科學為歧視狡辯的做法。我們讚賞他發現的科學資產與領導實驗室的風格，但決定與他劃清界線。」

華生一九六八年起擔任冷泉港實驗室主任，一九九四年成為冷泉港機構負責人，二○○七年因種族歧視言論被撤銷負責人一職。當時，華生告訴《週日泰晤士報》，他對「非洲前景感到悲觀」，因為目前的社會政策從白人與黑人擁有「相同智力」此一立論基礎出發，但「結果證明並不是」，因為只要「和黑人員工交涉過的人，都會發現這並不正確」。

華生當年曾為相關爭議性言論公開道歉，但他最近在美國公共電視網（PBS）紀錄片《美國大師：解碼華森》中重申同一論點，聲稱「我也希望對他們的看法能轉變，會有新的知識顯示後天的養成比先天重要。但我沒有看到這種知識。智力測驗顯示黑人和白人的平均水準之間存在差異，我認為這些差異來自於遺傳」。

《泰晤士報》報導，華生家族表示，該紀錄片於去年夏天拍攝，而華生去年十月出車禍後，至今仍在治療當中，不便回應。冷泉港實驗室強調，華生在紀錄片中的評論「背離其二○○七年所發表的致歉與收回相關言論的書面聲明，他在紀錄片中的論述完全不符合我們的使命、價值與政策，因此必須與他劃清界線」。

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