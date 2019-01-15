做公益遭刀煞狠砍 波蘭港都市長身亡

2019-01-15

〔編譯魏國金／綜合報導〕波蘭港都格但斯克（Gdańsk）市長阿丹莫維奇（Paweł Adamowicz），十三日晚間在波蘭最大規模的慈善活動上，遭一名男子揮刀砍殺。由於歹徒是在數百位民眾面前行凶，此事震驚波蘭。醫師表示，阿丹莫維奇雖經五小時手術搶救，但因「嚴重傷及心臟、橫膈膜及內臟」，最後仍回天乏術，不幸身亡。

電視畫面顯示，該名刺客衝上舞台，對著揮舞仙女棒、剛對觀眾說「這是美好一天」的阿丹莫維奇狠刺數刀。在阿丹莫維奇抱著肚子倒地後，他高舉雙手象徵勝利，並轉向觀眾高呼︰「阿丹莫維奇死了！」他抓著麥克風說，他叫史蒂芬，「我被監禁，我是無辜的。公民綱領黨折磨我，這是阿丹莫維奇為何喪命的原因」。該名刺客隨即被保全人員制伏逮捕。

五十三歲的阿丹莫維奇去年脫離公民綱領黨，以獨立候選人身分第六度當選人口五十萬的格但斯克市市長，他擔任該市市長已長達二十年。警方指出，二十七歲的凶嫌是持記者證突破維安措施衝上舞台，目前正針對他如何取得該證件展開調查。警方也說，他因犯下四起持械攻擊銀行刑案而被判處逾五年徒刑，近期才獲釋，他顯然有精神問題。當地媒體報導，他在服刑期間，精神狀況嚴重惡化。

這起攻擊案發生在「耶誕慈善大樂隊」組織主辦的第二十七屆年度募款活動尾聲，阿丹莫維奇當天沿著數條街募款，所得款項將捐贈給波蘭各地醫院。在醫院發出阿丹莫維奇傷勢嚴重、需大量輸血的訊息後，格但斯克十四日出現民眾排隊捐血。有人說，老闆准假讓他們捐血救市長。

來自格但斯克並創辦公民綱領黨的波蘭前總理、現任歐洲理事會主席圖斯克呼籲，為阿丹莫維奇禱告集氣。波蘭總統杜達也推文說，「儘管我們政治立場不同，但無疑地，我和阿丹莫維奇及其親友團結在一起」。阿丹莫維奇作風開明，他支持男女同性戀者、雙性戀者與跨性別者（LGBT）權利，寬容對待少數族群，去年他參加同志遊行，在波蘭政壇上堪稱罕見。

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