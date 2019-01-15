脫歐協議若遭否決 6套可能劇本

2019-01-15

英國下議院650席中，扣除議長、3名副議長及7名無投票權的新芬黨議員，將有639人投票，過關門檻為320票。一旦遭否決，英國將面臨以下可能情況：

1. 無協議脫歐

英國3月29日直接退出歐洲單一市場，雙方現有權利關係立即終止，金融交換、人員和貨物流動、邊境及移民管制等問題均無緩衝期，市場陷入動盪。

2. 延緩脫歐

英國根據「里斯本條約」第50條，向歐盟提出延緩脫歐及重新談判，但須經所有歐盟成員國同意。歐盟已為此做準備，並指延至7月最有可能。

3. 提前大選

梅伊經下院3分之2同意提前大選，以利保守黨爭取更多議席，讓脫歐協議順利過關，但仍須先提出延緩脫歐。

4. 不信任案

工黨對梅伊提出「不信任案」順利通過，政府又無法在兩週內通過「信任案」，國會立即解散，提前大選。

5. 二度公投

公投前須由國會通過相關法規，也必須先延緩脫歐。

6. 國會政變

議員提案修改議事規則，變相架空梅伊權力，改由下院主導脫歐進程，但此舉將改變英國行政主導制度，引發憲政危機。

資料來源：綜合外電

整理：編譯孫宇青

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